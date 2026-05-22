La audiencia, protagonista del cartel del 41 Cinema Jove creado por Álvaro Bernis

Presentación del cartel Cinema Jove - GVA

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove, el festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana, ha desvelado el cartel oficial de su 41 edición, obra del ilustrador Álvaro Bernis, quien a través de su capacidad de síntesis gráfica y una potente gama cromática suscita en todo momento el interés por dirigir la mirada hacia el festival.

La cartelería de este año, y la imagen gráfica que se desprende de ella, ensalza la conexión estrecha entre el festival y su audiencia, colocándola en el centro del diseño, y contagia esta edición de un espíritu joven y vivo a través del tratamiento y elección de su paleta de colores. Un cartel cargado de decisiones creativas con las que su diseño traslada una imagen del festival donde la audiencia sea la protagonista y donde esta se funde con cineastas que durante esos días se acercan al festival a mostrar sus trabajos, detalla la Generalitat.

La directora de Cinema Jove, María Albiñana, y la responsable de la dirección de arte del festival, Ada Diez, han desvelado el cartel y han compartido con el público curiosidades sobre el proceso de trabajo que, a partir de la imagen gráfica elaborada por Bernis, se trasladan al resto de materiales que configuran la identidad del festival. A la presentación han asistido el director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar, y del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía, Luis Gosálbez.

"Álvaro ha sabido plasmar lo que significa Cinema Jove para nuestro equipo: una invitación a que el espectador se sienta protagonista. Esa butaca vacía que está esperando al espectador con sus diferentes miradas, sensibilidades y opiniones. La diversidad y la explosión de color, un aspecto fundamental en este festival con identidad propia y energía joven", ha manifestado la directora del certamen.

Este acto de Cinema Jove, previo a la celebración de su 41 edición, ha servido para reflexionar sobre la estrecha relación del cine con el diseño. La experta en comunicación Ona Bascuñán, la responsable de arte del festival, Ada Diez, y la ilustradora y docente Marta Pina han conversado sobre cómo se traslada la narrativa de lo que vemos en pantalla a elementos gráficos que apoyan su promoción, como es el caso de los carteles de cine.

También han destacado que el palmarés del festival incluye la categoría de Mejor Cartel entre uno de sus premios. Marta Pina, junto a los diseñadores gráficos Enric Alepuz y Lorena Sayavera, serán los encargados de escoger el cartel ganador de esta edición.

La conversación ha estado acompañada de la proyección de 'Capitanes', cortometraje escrito y dirigido por Kevin Castellano y Edu Hirschfeld, que obtuvo el Premio a Mejor Cartel en la 39 edición del festival por un diseño a cargo del estudio Realmente Bravo.

Álvaro Bernis se formó en ilustración y cómic en la Escuela Superior de Dibujo de Madrid, y en cine de animación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Sus imágenes se han publicado en cabeceras internacionales como The New Yorker, The New York Times, The Atlantic y The Guardian. También ha colaborado con marcas de la talla de Apple, Quiksilver y Hermès. Publica semanalmente sus ilustraciones en una columna de The Economist.