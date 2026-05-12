El Auditori de Castelló acoge una integral de conciertos para piano de Beethoven en dos sesiones

Javier Perianes - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 12 May. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura, presenta esta semana dos conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana que abordan de manera complementaria la integral de conciertos para piano de Beethoven. El primero de ellos tendrá lugar el 16 de mayo y el segundo, el 17 de mayo.

Javier Perianes, reconocido pianista de renombre internacional, lleva su maestría al piano y a la dirección de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, interpretando los grandes conciertos para piano de Beethoven en dos veladas únicas llenas de virtuosismo y emoción.

Perianes se suma a los grandes nombres, como Daniel Barenboim o Vladímir Ashkenazi, que han dirigido este ciclo desde el piano, en un proyecto que estrena en el Auditorio Nacional de Madrid con la Orquestra de la Comunitat Valenciana y que esta semana llega a València y Castellón de la Plana.

El primero de los programas se compone de los conciertos para piano 2, 3 y 4 de Beethoven, mientras que la segunda propuesta la protagonizan los conciertos para piano 1 y 5 del compositor alemán, configurando de manera conjunta un completo recorrido por las propuestas de piano del maestro.

Ambos conciertos se incluyen en el Abono de Primavera del Auditori. Toda la información sobre los conciertos y la programación se encuentra disponible en web IVC.