El Auditori de Castelló acoge este jueves un concierto del cuarteto de jazz Fernando Marco Japan Quartet - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 19 May. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura (IVC), acoge el concierto de Fernando Marco Japan Quartet, una propuesta de jazz que llegará a la Sala de Cambra M. Babiloni este jueves.

El guitarrista castellonense Fernando Marco, al frente de este cuarteto de jazz, presentará el álbum 'Originals', un repertorio de composiciones propias que establece un diálogo entre la tradición más purista del jazz y una renovada mirada contemporánea. El cuarteto, con una decidida mirada internacional, está compuesto por Fernando Marco a la guitarra, Eri Yamamoto al piano, Massa Kamaguchi al contrabajo y Ikuo Takeuchi a la batería.

Fernando Marco es un músico más conocido como intérprete, docente y productor que como compositor, por lo que 'Originals', íntegramente compuesto por él, supone un punto y aparte en su fructífera carrera. El resultado es una música audaz, fresca, innovadora, compleja y cercana, jazz contemporáneo mirando hacia adelante, pero con raíces en la historia del jazz y en el entorno próximo del propio músico.

Toda la información sobre los conciertos y la programación del Auditori se encuentra disponible en la web del IVC.