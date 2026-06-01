Archivo - Del aula al escenario: la Escuela Off celebra su Festival de Teatro 2026 - OFF - Archivo

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Off, referente en formación actoral y teatro musical en València, comienza esta semana su Festival de Teatro 2026, una cita que reunirá sobre el escenario el talento, la creatividad y el trabajo desarrollado por su alumnado y profesorado durante el curso académico.

El festival, uno de los eventos más destacados del cierre de temporada de Off Artes Escénicas, ofrece al público la oportunidad de disfrutar de una programación variada al tiempo que acerca el trabajo que se realiza en la escuela durante todo el año en los cursos continuos y el grado profesional.

Durante junio y julio, sus dos salas de teatro acogerán representaciones teatrales y musicales que mostrarán el proceso formativo y artístico de los estudiantes, convirtiendo la calle Túria de València en un auténtico ecosistema teatral.

Serán más de 40 montajes y más de cien funciones, con títulos tan conocidos como 'El Gran Showman', 'Grease' o 'Sueño de una noche de verano', interpretados por alumnos a partir de 6 años. Entre las propuestas del grado profesional habrá musicales como 'Sweet Charity' o 'Shrek', bajo la dirección de Toñi B. Forascepi y Pedro Giménez.

El itinerario de interpretación textual presentará las propuestas de 'Marat Sade', de Peter Weiss, dirigida por Mertxe Aguilar, y 'Este habrá sido otro día feliz', un collage de varios textos de teatro del absurdo de Samuel Beckett que dirigirá David Mallols.

Escuela Off mantiene abierta la matrícula para su formación artística escénica dirigida tanto a niños y jóvenes como a adultos interesados en iniciarse o profesionalizarse en el mundo de las artes escénicas. Además, ya ha abierto su convocatoria de pruebas de acceso al grado profesional en julio y septiembre para personas interesadas en acceder a sus programas profesionales, así como a los cursos regulares del próximo año académico.

El Festival de Teatro 2026 servirá como punto de encuentro entre alumnado, familias y amantes de las artes escénicas, reafirmando el compromiso de la escuela con la cultura y difusión del arte escénico.