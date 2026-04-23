Ausiàs Parejo y Orquesta Sinfónica RTVE protagonizarán 'Los conciertos de lLa 2' con obras de Rodrigo y Falla

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VALPENCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ausiàs Parejo y la Orquesta Sinfónica Radiotelevisión Española (RTVE), dirigida por Javier Huerta, protagonizarán el programa televisivo 'Los conciertos de La 2' en el que interpretarán el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, el domingo 26 de abril a partir de las 8.30 horas.

El guitarrista valenciano (20 años), ganador de 40 primeros premios en concursos nacionales e internacionales y considerado como "uno de los intérpretes más brillantes y prometedores de su generación", y la formación abordaron esta exigente obra en el marco de un evento que celebraba el 75º aniversario de la Confederación de Juventudes Musicales de España, con músicos y solistas galardonados en su concurso, en el Teatro Monumental de Madrid el 13 de marzo, ha informado la representación del artista en un comunicado.

'Los conciertos de La 2' brindará en esta emisión, además del 'Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Rodrigo', la segunda suite de 'El sombrero de tres picos', y la 'Danza del fuego', de 'El amor brujo', de Manuel de Falla, pieza que la Orquesta RTVE ofreció como bis.

Con anterioridad, programó la primera parte de este concierto en el que se incluyó el 'Triple concierto para violín, violonchelo y piano en Do mayor, opus 56' de Ludwig van Beethoven con Miquel Muñiz (violín), Eva Arderius (violonchelo) y Laura Ballestrino (piano), el 19 de abril. Estos contenidos estarán disponibles en RTVE Play durante 30 días desde su emisión.

El músico, que triunfó recientemente en su debut en Bulgaria interpretando por primera vez la Fantasía para un gentilhombre de Rodrigo junto con la Orquesta Sinfónica de Plovdiv, bajo la batuta de José Miguel Rodilla, en un concierto que contó con el apoyo de la Embajada de España en Bulgaria y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), afrontó el Concierto de Aranjuez tras ser nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica de los Latin Grammy 2025 por su disco Spanish and Latin American Music for Guitar; y realizar una exitosa gira por Japón.

Ausiàs Parejo ha destacado que "interpretar el Concierto de Aranjuez con la Orquesta Sinfónica RTVE fue un maravilloso y emocionante reto que disfruté muchísimo; ahora podré hacerlo más relajado viéndolo en Los conciertos de La 2".

Además, el músico ha subrayado que "fue un honor rendir homenaje al maestro en el 125º aniversario de su nacimiento con una de sus obras más bellas, reconocidas y populares del mundo", al tiempo que ha considerado que "los espectadores podrán ver un buen concierto con una formación del nivel de la Orquesta RTVE, dirigida por el valenciano Javier Huerta". Parejo agradece "a TVE y a las Juventudes Musicales de España su labor de apoyo y difusión de nuestro trabajo".

PRIMER CONCIERTO PARA GUITARRA

El Concierto de Aranjuez, dividido en tres movimientos, fue escrito en 1939 en París y es la obra española más internacional, interpretada, grabada y conocida de Rodrigo. Es el primer concierto para guitarra y orquesta de la historia de la música y su estreno mundial tuvo lugar en el Palau de la Música Catalana de Barcelona el 9 de noviembre de 1940, con la Orquesta Filarmónica de Barcelona, dirigida por César Mendoza, con el guitarrista Regino Sáinz de la Maza para quien fue escrita.

Su 'Adagio' es "muy popular", ha sido cantado por numerosas figuras de la ópera y de la canción melódica, casi todos los grandes intérpretes de guitarra han grabado o interpretado el concierto (Narciso Yepes, Paco de Lucía, Pepe Romero, Tomatito, Pablo Sáinz Villegas...), que ha sido dirigido por grandes directores como Ricardo Mutti, Daniel Barenboim, Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Lorin Maazel o Enrique García Asensio.

La primera grabación mundial en disco se realizó en 1948 a cargo de la Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de Ataúlfo Argenta y Sainz de la Maza a la guitarra; y la primera versión pop la realizó Miles Davis y Gil Evans en el álbum Sketches from Spain.

Entre los próximos proyectos artísticos de Parejo están realizar una gira por Japón de 10 conciertos que le llevará a ciudades como Tokyo, Kobe, Yokohama, Machida, Koriyama... y la grabación de un concierto para la televisión nacional nipona NHK, así como actuaciones en San Petersburgo, Teruel, Valencia, Massanasa, Alessandria y Turín en Italia, entre otros compromisos.