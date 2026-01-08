Autoridades indonesias prolongan un día más la búsqueda del niño valenciano que queda por localizar tras el naufragio

Imagen de la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia - IMAGEN FACILITADA POR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades indonesias han decidido prolongar un día más la búsqueda del menor que queda por localizar tras el naufragio de una embarcación el pasado 26 de diciembre en la que viajaba una familia valenciana, según han confirmado fuentes del entorno familiar.

Aunque inicialmente se había anunciado que este jueves finalizaría la búsqueda, las autoridades han comunicado a las familias que se prologarán hasta mañana las tareas de rastreo de Quique, de 10 años, hijo de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio junto con otra de sus hijas, una niña que ya está en España.

En los últimas días se han localizado los cuerpos sin vida del marido de Andrea, Fernando Martín, de 44 años; del hijo de este con una pareja anterior, Mateo, de 9 años, y el 29 de diciembre el de Lía, de 12, también hija de Andrea de un matrimonio anterior.

Las familias afectadas por el accidente de la embarcación KM Putri Sakinah, que naufragó en Indonesia el pasado 26 de diciembre, agradecieron este miércoles el "gran esfuerzo" realizado por el gobierno de ese país y el cuerpo diplomático español, a quienes pedían que se mantuviera la búsqueda hasta encontrar a Quique.

La autoridades les han trasladado que seguirán hasta este viernes. Durante la jornada del miércoles se confirmó la identidad del menor Mateo, cuyo cuerpo fue recuperado el martes 6 de enero e hijo de Fernando, entrenador del Valencia CF Femenino B, localizado sin vida el domingo 4 de enero.

"Poder tener a todos nuestros allegados con nosotros es el único y lícito consuelo que podemos tener en una tragedia de estas características. Es nuestro firme propósito que así sea", señalaron en un comunicado, en el que reiteraron su propósito de no volver a España "sin los cuatro, todos juntos".

La familia se encontraba a bordo del barco de madera que naufragó mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Siete personas fueron rescatadas con vida, entre ellas la madre y una hija, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local.