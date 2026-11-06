AVA-Asaja advierte de que los cítricos de Sudáfrica alcanzan las 27 detecciones de mancha negra este año

Los cítricos de Sudáfrica alcanzan las 27 detecciones de mancha negra este año - AVA-ASAJA

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha destacado que Sudáfrica suma en septiembre y octubre otros ocho casos de mancha negra (Phyllosticta citricarpa) en sus envíos de cítricos a la UE, lo que eleva el número de interceptaciones de esta enfermedad no presente en Europa a 27 en lo que va de año

La organización agraria ha expuesto que, "después de dos meses de apagón informativo en pleno inicio de la campaña citrícola", la plataforma TRACES de la Unión Europea (UE) ha actualizado las interceptaciones de plagas y enfermedades en las importaciones procedentes de países terceros.

Sudáfrica además ha contabilziado una detección de falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en Fortunella, un género de árboles frutales de la familia de las rutáceas, cuyas especies son conocidas como naranjo enano, naranjo chino, naranja cherry o kumquat.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha denunciado que "sigue la hipocresía de Bruselas. Aunque con la nueva legislatura de la Comisión y el Parlamento Europeo se dio un discurso diferente, con promesas de mayor apoyo al campo, dos años después no ha habido cambios reales. Las cosas no han mejorado sino que están peor. El riesgo fitosanitario continúa siendo intolerable e insostenible. Con su pasividad e incluso su complicidad con Sudáfrica, Bruselas pone en peligro nuestra seguridad fitosanitaria".

Por ello, AVA-ASAJA ha reiterado a la UE que "reaccione de una vez por todas y cierre las fronteras a los cítricos sudafricanos mientras este país tercero no sea capaz de garantizar la seguridad fitosanitaria de sus cargamentos con destino a Europa".

Por otra parte, a fin de prevenir en concreto la entrada de la falsa polilla, la organización agraria solicita que el tratamiento en frío se aplique a las naranjas sudafricanas conforme a la legislación comunitaria y que se amplíe la obligación de este mecanismo a las importaciones sudafricanas de otras especies de cítricos que también son susceptibles de transmitir esta peligrosa plaga.

"Dadas las cifras tan alarmantes de interceptaciones en las importaciones citrícolas con destino a la UE", AVA-Asaja ha reivindicado que "tanto la mancha negra como la falsa polilla se mantengan en la próxima revisión del listado europeo de plagas y enfermedades de cuarentena prioritarias".

MERCOSUR

Las últimas detecciones notificadas por la UE también añaden en septiembre y octubre tres casos del cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri) en limas de Brasil y dos detecciones de mancha negra en naranjas de Argentina, dos de los países beneficiarios por el reciente acuerdo comercial con el Mercosur firmado con la oposición del sector agrario.