AVA-Asaja reelige a Aguado como presidente para su "último mandato": "Hasta que me vaya, seguiré reivindicando"

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general extraordinaria de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha reelegido este miércoles a Cristóbal Aguado como presidente de la organización profesional agraria para los próximos cuatro años, al frente de una junta directiva que incluye ocho nuevas incorporaciones de jóvenes agricultores y ganaderos.

Se trata de su octavo y "último mandato, con seguridad", ha explicado Aguado en declaraciones a Europa Press tras la asamblea, a la que han asistido más de un centenar de compromisarios venidos de todas las comarcas de Valencia y Castellón.

"Hay temas que llevo representando desde que entré en la organización agraria y sé que a lo mejor no los lograré, pero yo, hasta que me vaya, seguiré reivindicando lo que hace falta en el campo, diciendo lo que aún le aprieta la zapatilla al agricultor, porque el agricultor necesita un precio digno, necesita medios para ser un profesional competitivo, que los representantes políticos lo entiendan y entiendan que, a la hora de hacer acuerdos en países terceros, que hoy estamos haciendo un dumping social y económico, tienen que equilibrarlo con reciprocidad, en cláusulas espejo", ha asegurado.

Aguado ha manifestado que, a pesar de "una persona extraordinariamente positiva y animosa", "la labor de reivindicar y representar a un celectivo como el agrario es dura y desagradecida". "Hay interlocutores que nos escuchan, pero que no entienden lo que decimos, o al menos parece que no entienden lo que decimos", ha comentado Aguado.

No obstante, ha resaltado que el campo es el sector "más esencial que tiene la sociedad", y por ello siente la "ilusión de seguir peleando como el buen escultor, que mientras no termina una escultura, no deja de pegar golpes hasta que consiga la obra de arte que quiere".

El presidente de AVA-Asaja ha asegurado que las reclamaciones de la organización se dirigen a todas las administraciones, desde los municipios a través del Consell Agrari, hasta el nivel autonómico y estatal.

A la Generalitat, ha pedido que "falta una mejora profesional, la incorporación de jóvenes, mejorar el seguro y que en todos los asuntos se moje, también reivindicando en Madrid, porque las competencias que tiene la Generalitat son competencias cedidas por la administración central y por ese motivo necesariamente necesitamos que el Gobierno de España también escuche, actúe en consecuencia y que traslade nuestras reivindicaciones a la política europea".

Aguado ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "tiene que ser el mejor portavoz de la agricultura española" y estar "al lado de los suyos y no en contra de los suyos".

En relación con la dana, el presidente de AVA-Asaja ha indicado que "se ha conseguido avanzar mucho" pero que "el daño ha sido terrible y dramático, necesariamente tienen que hacerse las infraestructuras que habrían podido hacer que la dana hubiese sido mucho menos perjudicial", ha señalado.

Ha subrayado especialmente la necesidad de inversión en prevención, citando al Comisario de Agricultura Europeo: "Tienen que invertir en embalses, bosques de agua, cauces, diques, ríos, porque el clima ha cambiado y las grandes tempestades en el Mediterráneo van a ser constantes".

Finalmente, Aguado ha enfatizado que "mantener el medio ambiente es importante, pero hay que decidir dónde está el verde y dónde no debe haberlo, para poder evacuar el agua en situaciones extraordinarias".

EQUIPO DIRECTIVO REJUVENECIDO

Aguado afronta su octavo mandato consecutivo en AVA-ASAJA con un equipo directivo rejuvenecido al que se suman José Vicente Guinot Aledo (Burriana) como vicepresidente tercero; David Sánchez López (Bétera) como responsable de apicultura; Iván Alcalá García (Fuenterrobles) que ejercerá como responsable de la sectorial de cunicultura, avicultura y helicicultura; José Antonio Ruiz Cortés (Cheste) en calidad de responsable de frutos secos; Alejandro Meliá Ballester (Les Alqueries) al frente de frutos subtropicales; Adolfo García Sánchez (L'Alcúdia de Crespins) que se hará cargo de la sectorial de jóvenes; Pedro Peruga Peña (Sagunt) como responsable de mandarinas; y Jacinto Murciano Latorre (Utiel) que pasa a responsabilizarse de la sectorial del vino.

"Estas caras nuevas reflejan la voluntad de AVA-ASAJA de apostar por la implicación de las nuevas generaciones en la toma de decisiones de la asociación", ha explicado AVA-Asaja en un comunicado.

En su intervención, Aguado ha subrayado la solidaridad del sector agrario en la dana y ha reivindicado "una mejor gestión que compense adecuadamente a todos los damnificados". También ha pedido a todas las administraciones que "pongan en marcha medidas urgentes que permitan eliminar los tremendos hándicaps que están poniendo en peligro la misma supervivencia de los agricultores y ganaderos valencianos".

En el acto ha destacado cuestiones como la modernización y construcción de infraestructuras hidráulicas; una política europea que reduzca la burocracia y potencie la agricultura; una ley de espacios verdes productivos que "compense los servicios agroambientales"; la reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros; la reforma de la ley de la cadena europea; una mayor garantía de sanidad vegetal y animal; un control de las poblaciones de fauna salvaje; una fiscalidad agraria "más justa"; un seguro agrario con más coberturas e incluso la implantación de un seguro de rentas; incidir en la profesionalización del sector y facilidades para disponer de suficiente mano de obra cualificada; un plan de reestructuración agraria; y un mayor apoyo para la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos.

El presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, ha clausurado la asamblea general remarcando la necesidad de que "el sector agrario cuente con políticas europeas y nacionales que aporten más fondos públicos, más reciprocidad con las importaciones, más soluciones contra las plagas, más agua, más mano de obra y más respeto hacia el trabajo esencial de los productores".