Avacu no detecta subidas en los buñuelos y churros respecto a 2025: la docena cuesta entre 7-12 y 5-10 euros

Archivo - Una churrería vende churros y buñuelos durante la temporada de Fallas, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) no ha observado un incremento en el precio de los buñuelos y churros de los puestos de Fallas en València respecto al año pasado. De media, el precio de la docena de buñuelos oscila estas fiestas entre 7 y 12 euros, mientras que la docena de churros cuesta entre 5 y 10 euros.

La entidad ha visitado durante la última semana algunos de los puestos ambulantes de venta de buñuelos, churros y otras masas fritas en la ciudad de València para comprobar el cumplimiento de lo recogido en el Bando de Fallas 2026 del Ayuntamiento.

En general, la mayoría de estos puestos cumplen con lo que establecido: todos tienen los productos protegidos por vitrinas y cuentan con la lista de precios a la vista, aunque en algunos casos ni la licencia in el cartel de hojas de reclamaciones están disponibles en lugar visible al público.

Desde Avacu recuerdan a los consumidores en qué deben fijarse a la hora de acudir a uno de estos puestos: comprobar que estén autorizados (la licencia correspondiente debe estar en lugar visible, identificando a la empresa responsable); revisar los precios (es obligatorio que estén claramente expuestos); verificar que tienen las hojas de reclamaciones a disposición del público (mediante el cartel correspondiente en lugar visible).

También que los productos a la venta estén correctamente protegidos por vitrinas, de manera que no queden al alcance de los consumidores, así como otras medidas de higiene como que el puesto esté limpio y ordenado, el color del aceite, el uso de guantes o pinzas para servir los productos...). Y exigir el tique o factura de compra y conservalo por si hubiera que reclamar ante cualquier incidencia

La Asociación Valenciana de Consumidores trata de ayudar a fomentar un consumo seguro y responsable durante Fallas. En cualquier caso, está a disposición de la ciudadanía para resolver cualquier duda o consulta a través del correo 'avacu@avacu.es' y de la web 'www.avacu.es'.