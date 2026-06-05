Una avería en el vuelo de regreso de Bruselas impide a Llorca presidir el pleno del Consell

Imagen del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - GVA

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha presidido este viernes el pleno del Consell y un acto en El Saler de València a causa de una avería en su vuelo de regreso desde Bruselas (Bélgica), donde participó este jueves en reuniones con representantes europeos.

Desde Presidencia informan que, debido a una avería en el vuelo de regreso de Bruselas en el que viajaba Llorca, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha presidido el pleno del Consell como un acto y también encabeza un acto de presentación de actuaciones en el entorno del Parque Natural de L'Albufera y El Saler.

El pleno del Consell se ha celebrado a las 9 horas en el centro de recuperación de fauna 'La Granja de El Saler' con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, presidido por Camarero.

Posteriormente, a las 12 horas, el portavoz del gobierno valenciano y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, dará cuenta de los asuntos tratados en la reunión semanal del Consell, en rueda de prensa en el Palacio de Fuentehermosa, como es habitual.

Por su parte, a partir de las 10.30 horas está programada la presentación de las actuaciones conjuntas de la Generalitat y Grupo Iberdrola en el entorno del Parque Natural de L'Albufera y El Saler, también en el centro de recuperación de fauna, también presidida por Camarero.