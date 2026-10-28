La AVL fija los criterios de apostrofación en valenciano para la sigla IA

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha elaborado un informe específico sobre la apostrofación de la sigla IA. - AVL

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha elaborado un informe específico sobre la apostrofación de la sigla IA, una forma abreviada cada vez más extendida para hacer referencia al sintagma inteligencia artificial.

La extensión en el uso de esta sigla ha hecho "necesario estudiar específicamente la pronunciación y determinar como se aplican las normas de apostrofación", explica la institución en un comunicado.

El informe considera IA una sigla que se lee letra a letra. De acuerdo con este criterio, los nombres de las letras que la componen mantienen la individualidad fonética dentro de la unidad que forman.

Según explica el ente normativo del valenciano, en las siglas que se leen letra a letra, los nombres de las grafías forman una unidad prosódica en la que el acento principal recae normalmente en la sílaba tónica del nombre de la última letra.

Los nombres de las letras precedentes, sin embargo, mantienen la autonomía fonética y pueden conservar una cierta prominencia prosódica, tal como se observa en siglas como UA (Universitat d'Alacant) o UGT (Unión General de Trabajadores).

En el caso concreto de la sigla IA, este análisis permite determinar que la 'i' inicial conserva su carácter de núcleo silábico y que, por lo tanto, se pronuncia en una sílaba separada de la 'a': [ì-á]. Esta característica es determinante en la hora de aplicar las normas de apostrofación.

Así, de acuerdo con la norma general según la cual la preposición de se reduce a 'd'' ante una palabra que empieza por vocal, la forma correcta es 'd'IA'.

En cambio, detrás del artículo femenino la, la forma normativa es 'la IA', sin apostrofación, puesto que el acento principal de la unidad prosódica recae en la segunda letra.

ESTUDIO ESPECÍFICO ANTE UN USO LINGÜÍSTICO NUEVO

La AVL indica que el establecimiento de este criterio es el resultado de un estudio específico del comportamiento de la sigla IA, una cuestión "especialmente relevante que se enmarca dentro de la realidad lingüística actual".

El trabajo ha tenido en cuenta tanto las características fonéticas de la sigla y la estructura silábica, como la aplicación de las normas generales de apostrofación.

Con este estudio, la institución lingüística "da respuesta a una situación comunicativa nueva derivada de la extensión en el uso de la sigla IA y fija un criterio normativo claro".

El contenido del nuevo acuerdo, aprobado en la sesión plenaria de 23 de octubre del 2026, ya es accesible en el web institucional a través de las aplicaciones de consulta de Gramàtiques Normatives Valencianes y del Portal Terminològic Valencià.