El Ayuntamiento de Alfafar critica la suspensión de trenes de Cercanías durante las 'mascletaes'

Archivo - Imagen de archivo del paso a nivel de Alfafar - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) manifiesta públicamente su "malestar y preocupación" ante la decisión de limitar la llegada de trenes de Cercanías a la Estación del Norte de València durante el horario previo a las 'mascletaes' de Fallas en la plaza del Ayuntamiento de València," una medida que afecta directamente a miles de vecinos y vecinas del área metropolitana, entre ellos muchos residentes de Alfafar".

La restricción del servicio entre las 13 y las 15 horas, que obliga a finalizar los trayectos en la estación de Albal, supone "un grave perjuicio para las personas que dependen del tren para desplazarse diariamente a la ciudad de València por motivos laborales, así como para quienes participan activamente en las fiestas falleras", denuncia el consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Alfafar consideran que "esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta la realidad de los municipios del área metropolitana, donde el tren de Cercanías es un medio de transporte esencial para miles de trabajadores y trabajadoras que necesitan acceder al centro de València en esas franjas horarias".

Además, lamentan que esta medida se haya adoptado "sin ofrecer alternativas de transporte público que permitan garantizar la movilidad de la ciudadanía, como servicios de autobús lanzadera u otras soluciones que minimicen el impacto sobre los usuarios".

"Las Fallas son una celebración compartida por toda el área metropolitana, y decisiones como esta dificultan que muchas personas puedan vivirlas con normalidad o desplazarse a sus puestos de trabajo", aseveran.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Alfafar solicita que se revisen estas restricciones y que se adopten medidas que garanticen una movilidad adecuada para todos los municipios del entorno metropolitano. Defiende la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones para que la organización de eventos de gran afluencia en València no suponga un perjuicio para los vecinos y vecinas de los municipios que forman parte de su área metropolitana.