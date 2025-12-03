El Ayuntamiento de Alicante contempla un presupuesto de 367,3 millones para 2026, un 5,8% más

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, durante la presentación del proyecto de presupuestos municipales para 2026 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, reunida con carácter extraordinario y urgente, ha aprobado este miércoles el proyecto de presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 367,3 millones de euros, un 5,8 por ciento más que este año, y que, según el ejecutivo del alcalde Luis Barcala (PP), representan "la cifra más elevada en la historia del consistorio".

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha detallado las distintas partidas en una rueda de prensa donde ha asegurado que estas cuentas "garantizan la ejecución de las inversiones" y que continúan con "la transformación urbana de Alicante con nuevas infraestructuras verdes, culturales y de seguridad".

El objetivo de este presupuesto, según ha resaltado, es apostar "firmemente" por "la mejora de servicios públicos tan importantes y esenciales como la limpieza y recogida de residuos", que se incrementan en unos diez millones de euros.

