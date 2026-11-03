El Ayuntamiento de Alicante contesta a la jueza que hay "imposibilidad técnica" de aportar correos sobre Les Naus

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante señala en un informe dirigido a la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, de Playa de San Juan, que hay "imposibilidad técnica" de "proporcionar las comunicaciones mantenidas en correos corporativos" entre las concejalías de Gestión Patrimonial y la de Contratación. "Ni con otros posibles destinatarios internos o externos", apostilla.

Responde, así, al requerimiento de información sobre "cualquier actuación que se hubiese realizado en referencia al expediente de enajenación de la parcela de propiedad municipal", sobre la que se construyó el complejo, entre el 10 de julio de 2018, fecha de la valoración del solar, y el 5 de septiembre de ese año, momento del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

De este modo consta en ese informe, al que ha tenido acceso Europa Press, del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital, con fecha del 19 de octubre. En él, se añade que esa "imposibilidad" se sustenta "en la antigüedad del periodo de tiempo de interés", de "más de 8 años", y "en los periodos de retención de las copias de seguridad utilizados en el Ayuntamiento de Alicante en aquel tiempo, siendo de 1 año para las copias mensuales, las de mayor retención".

"Durante estos últimos 8 años se han venido utilizando 3 sistemas de gestión de copias de seguridad diferentes e incluso 1 sistema de correo electrónico de los que ya no se conservan elementos de ningún tipo al no tener uso alguno y al haber expirado las últimas copias de seguridad vigentes almacenadas en esos sistemas de copias de seguridad", detalla ese informe.

"LA POLÍTICA DE RETENCIÓN ERA DE UN AÑO"

También indica que "el actual sistema de copias de seguridad del correo electrónico se puso en funcionamiento entre enero y marzo de 2024". Posteriormente, añade: "Mas atrás de estas fechas no se dispone de copias de seguridad del correo, y por lo tanto no existe evidencia alguna de cualquier buzón que se hubiese eliminado con anterioridad a esa fecha, ni del contenido en el periodo de interés para el caso de los buzones que aún puedan seguir existiendo en estos momentos".

"El periodo de retención de las copias de seguridad establecido en las normas de seguridad del Ayuntamiento de Alicante vigentes es de 1 año, aun así, desde 2024 se han establecido mayores periodos de retención para las nuevas copias de seguridad que se han ido generando", apunta el informe.

En este sentido, según detalla, la información, "conforme se indica" en el "registro de actividades de tratamiento", se mantiene "mientras sea necesaria para su finalidad". "En aquel momento, la política de retención era de un año", resalta.

En otro informe del 20 de octubre, al que también ha tenido acceso Europa Press, la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial hace constar lo explicado por Nuevas Tecnologías y, además, concreta que lo que se había solicitado a este departamento eran las comunicaciones de dos técnicos "actualmente jubilados" quienes "eran los responsables del contrato y mantenían las relaciones con los demás servicios municipales, especialmente con el Servicio de Contratación".

Y agrega que, igualmente, "se solicitaron las comunicaciones del correo electrónico común del servicio, patrimonio@alicante.es, por si alguna información correspondiente a dicho periodo hubiera sido remitida a esa dirección". "En ambos casos ha tenido el mismo resultado, en los términos detallados en el escrito del servicio de Nuevas Tecnologías", precisa.

"Por último, se informa de que esta jefatura no dispone de comunicaciones correspondientes a dicho periodo, ni constan en este servicio otros documentos distintos de los que integran el expediente físico [...] del que ya se remitió copia compulsada a ese Juzgado", concluye la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial.

De otro lado, la jefa del Departamento Jurídico-Administrativo de Contratación, en otro documento igualmente consultado por Europa Press, del día 22 de octubre, dice que "no consta en este Servicio documentación adicional a la ya remitida a Asesoría Jurídica con fecha 24 de febrero de 2026".

Así, responde a la petición "en la que se solicita informe sobre la existencia de actuaciones y la remisión, en su caso, de toda la documentación obrante en este Servicio de Contratación correspondiente al período comprendido entre la aprobación del acuerdo" por la junta de gobierno local, "de fecha 10 de julio de 2018, y la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE)".

"En cuanto a la posible existencia de otras actuaciones de publicidad del citado acuerdo, al margen de la publicación del anuncio en PLACE, no consta en este Servicio que se haya efectuado ninguna otra actuación de publicidad", apunta la jefa del Departamento Jurídico-Administrativo de Contratación.

VILLAR: "ESTÁ PRESENTADO TODO LO QUE SE HA SOLICITADO"

En la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local de este martes, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha confirmado que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento aportó "esa documentación" el pasado jueves 29 de octubre.

"Está presentado todo lo que se ha solicitado y todo lo que tenemos para presentar", ha manifestado Villar tras ser preguntado por el requerimiento de esa información pedida a la administración local en una resolución el 7 de octubre.

FETAP-CGT PIDE "PRESERVAR LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS"

A la vista de los informes remitidos por el consistorio al juzgado en respuesta al requerimiento, la acusación popular que ejerce en la causa la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) ha pedido a la magistrada instructora que "se requiera al Ayuntamiento de Alicante para que, con carácter urgente, proceda a identificar y preservar los equipos informáticos y soportes de almacenamiento que pudieran contener copias locales de los correos electrónicos objeto de investigación, evitando su eliminación, modificación, formateo o reinstalación".

Concretamente, reclama que "se identifiquen y localicen los ordenadores y terminales desde los que se ha gestionado o se gestiona dicho buzón desde 2018 hasta la actualidad, indicando su ubicación y estado de conservación, e identificando nominalmente a los funcionarios que han utilizado dicho buzón".

También que "se informe sobre la localización y destino de los ordenadores, portátiles y soportes de almacenamiento que tuvieron asignados" los dos funcionarios que ya están jubilados, "indicando si se conservan, fueron reasignados, retirados, formateados o destruidos, las fechas de tales actuaciones y la existencia de discos duros, imágenes de sistema o copias locales de sus buzones".

"CADENA DE CUSTODIA"

Así, pide que, "una vez identificados los equipos, se acuerde su preservación y la práctica de un examen técnico-forense" por la unidad policial especializada, "limitado a la localización y eventual recuperación de las comunicaciones electrónicas correspondientes al periodo investigado", del 10 de julio al 5 de septiembre de 2018, "garantizando la cadena de custodia".

En un escrito del 2 de noviembre, al que ha podido acceder Europa Press, FETAP-CGT también solicita a la jueza que "se libre oficio" al Ayuntamiento para que remita al juzgado "copia íntegra, auténtica, foliada y debidamente ordenada del expediente o expedientes administrativos relativos a la contratación, implantación y ejecución de la migración del sistema de correo electrónico corporativo Zimbra a Microsoft Exchange Online (Microsoft 365) efectuada en 2021, comprendiendo la totalidad de las actuaciones de preparación, licitación, adjudicación, ejecución y recepción".