El Ayuntamiento de Alicante convertirá la zona deportiva de la calle Virgen de los Lirios en una plaza "polivalente"

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha indicado que la zona deportiva de la calle Virgen de los Lirios, en el barrio de Tómbola, se convertirá en una plaza "polivalente" tras la aprobación de la junta de gobierno local del proyecto para transformar esta antigua pista deportiva en "un espacio accesible que pueda ser utilizado por los vecinos para diversos usos sin perder la práctica deportiva al aire libre".

El presupuesto para esta iniciativa asciende a 598.121 euros y tiene un plazo de ejecución de ocho meses una vez se lleve a cabo su licitación. Esta "mejora" forma parte de las peticiones llevadas a cabo dentro de los presupuestos participativos, según ha informado la administración local en un comunicado.

El objetivo del proyecto es la "adecuación y mejora" del espacio deportivo cerrado con el fin de "transformarlo en una plaza de uso público más versátil, accesible e integrada en su entorno urbano, sin perder carácter deportivo al aire libre con dotaciones para público en general y como espacio para la actividad física".

Así, la actuación contempla la eliminación del cerramiento exterior que limita actualmente el espacio para abrir el ámbito al entorno urbano y la generación de accesos accesibles desde diferentes puntos, con la finalidad de "garantizar la entrada libre e inclusiva".

También prevé la implantación de una zona deportiva de calistenia con instalación de equipamiento homologado para entrenamiento al aire libre y pavimento de seguridad de arena compactada.

Asimismo, el proyecto valora la adecuación de itinerarios peatonales interiores mediante un pavimento con diseño "inclusivo y accesible", la incorporación de vegetación para "mejorar el confort térmico con sombra" y la instalación de mobiliario urbano como bancos, papeleras y aparcabicicletas que "fomenten la estancia y el uso cotidiano del espacio".