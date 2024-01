El Ayuntamiento de Alicante mantiene el contrato de obras de avenida Jijona y espera que finalicen antes de verano

ALICANTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alicante ha acordado mantener el contrato de ejecución de las obras de mejora de la accesibilidad peatonal y viaria de la avenida de Jijona en manos de la empresa adjudicataria de los trabajos, Grupo Bertolín SAU, con el fin de "acelerar al máximo" el proceso de conclusión de los mismos. Así, se prevé que las obras concluyan el 30 de mayo.

El equipo de gobierno municipal ha aprobado la imposición de 97.938 euros de penalización a la adjudicataria por los incumplimientos en los plazos de ejecución, la redacción de un modificado del proyecto para ejecutar los trabajos pendientes y una nueva ampliación del plazo de ejecución de seis meses (a contar desde el 30 de noviembre), según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento inició en octubre de 2023 un expediente para la resolución del contrato con la adjudicataria ante el incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras. No obstante, tras analizar las circunstancias, pese a que ha quedado acreditado que "el retraso en la obra es exclusivamente imputable al contratista", no se ha observado "voluntad deliberada y clara de no atender, de forma dolosa o culpable, los compromisos adquiridos" por parte de la empresa.

La compañía, además, ha manifestado su "disposición para ejecutar y finalizar la obra" y ha aceptado asumir una penalización de casi 98.000 euros por los incumplimientos. En este sentido, la Concejalía de Contratación ha considerado que "son mayores las razones de interés público en continuar con su ejecución que las de resolver el contrato", ya que la resolución del contrato implicaría "un plazo mucho mayor" de ejecución, al tener que volverlas a adjudicar.

Por este motivo, la junta de gobierno local ha resuelto dejar sin efecto el expediente tendente a la resolución del contrato, la imposición de una penalización de 97.938 euros a la empresa adjudicataria por incumplimientos y la autorización para la redacción de un modificado del proyecto que cubra los trabajos que faltan por ejecutar.

Además, ha incluido una ampliación del plazo de ejecución de seis meses --que empezaron a contar el 30 de noviembre, fecha en la empresa retomó las obras a instancias de la Dirección Facultativa, a la espera de que se decidiese si se resolvía o se modificaba el contrato--.

ADJUDICADO POR 2,5 MILLONES

El proyecto de mejora de la accesibilidad peatonal y viaria del tramo de la avenida de Jijona --entre la calle San Carlos y la Gran Vía-- se adjudicó por 2,5 millones de euros, financiados con ayudas europeas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Contempla la ampliación de la sección transversal de las aceras, reduciendo de tres carriles de circulación de vehículos a dos carriles, manteniendo en carril de uso exclusivo de bus, reducir la longitud de los cruces de los pasos de peatones y mejorar el acceso a las paradas de autobús.

Las actuaciones incluyen la peatonalización, la restricción y calmado de tráfico en las vías en las que se actúa, la eliminación de barreras y la mejora de la accesibilidad, la instalación de pavimento fotocatalítico para la absorción de contaminantes y la renovación del alumbrado de semaforización mediante la instalación de lámparas con tecnología LED.

Estas acciones supondrán la reducción de emisiones, reducción de costes energéticos actuales y un aporte a la cultura de la sostenibilidad ambiental y energética, estimado un ahorro de consumo energético del 9,3% en toneladas de petróleo/año.