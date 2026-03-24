El Ayuntamiento de El Campello dice que municipios "gobernados" por el PSPV contrataron bonos consumo como allí

Archivo - El alcalde de El Campello (Alicante), Juanjo Berenguer, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO - Archivo

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ejecutivo local que encabeza Juanjo Berenguer (PP) en el Ayuntamiento de El Campello (Alicante) ha respondido al grupo municipal socialista que otros municipios "gobernados" por el PSPV "contrataron" los bonos consumo como hizo el consistorio campellero.

"No sabemos muy bien si lo que realmente pretende es que el PP emita idéntico comunicado al de ella en aquellos ayuntamientos gobernados por su partido, que contrataron los bonos consumo de idéntica forma, con la misma empresa o por otras similares", han afirmado fuentes del equipo de gobierno, entre críticas a la portavoz adjunta socialista, Raquel Marín.

Todo ello, después de que el PSPV de El Campello haya acusado al gobierno local de adjudicar "a dedo" y "mediante decreto de Alcaldía y sin la existencia de ningún convenio previo" un contrato menor "por importe de 11.700 euros a la empresa Nexo Retail, sociedad instrumental vinculada" a la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), para la "gestión" de la campaña del bono consumo en 2023.

Para el PSPV "esta situación resulta aún más preocupante en el contexto actual, tras conocerse la reciente detención de Carlos Baño", presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, quien quedó en libertad con cargos tras ser arrestado en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

"UN CONTRATO MENOR ES LEGAL"

Tras las acusaciones del PSPV, el equipo de gobierno del alcalde 'popular' ha defendido su actuación: "Un contrato menor es legal, siempre tramitado, fiscalizado y pagado por técnicos municipales. Es evidente que la referida diputada provincial socialista, y concejala campellera, no sabe distinguir entre lo que es un contrato menor, lo que es la concurrencia pública y lo que es un convenio".

"Su escrito demuestra que ni siquiera sabe que todos los contratos públicos se adjudican mediante decreto de Alcaldía", han precisado las mismas fuentes, que han apostillado sobre Marín que, "si hubiera gestionado alguna vez en alguna institución pública como un Ayuntamiento", "sabría con exactitud los pasos que hay que realizar en estos procedimientos".

"Lo que no se merecen los vecinos y vecinas de El Campello es este tipo de declaraciones tendenciosas de la actual diputada provincial, posible candidata a la alcaldía de El Campello por el PSOE, dejando en entredicho a los funcionarios públicos y al mismo Ayuntamiento de EL Campello, y sobre todo generando la duda sobre los procedimientos de contratación, aunque ella ha dejado bien claro que no sabe cómo funcionan. De otra forma, no diría las falsedades que ha escrito, simplemente por sacar rédito político", han aseverado.

Y han concluido: "La ignorancia es atrevida, pero le recomendamos que pregunte antes de acusar. Le irá mejor si, como parece, pretende dedicarse a la función pública como política".