El Ayuntamiento de Crevillent decreta un día de luto por la joven fallecida en el incendio de una vivienda

Bomberos intervienen en el incendio de una vivienda en Crevillent que se ha saldado con la muerte de una joven - BOMBEROS DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Crevillent (Alicante) ha expresado su "más profundo pesar y condolencias" y ha decretado un día de luto oficial por el trágico incendio ocurrido en la noche de este lunes en una vivienda de la calle Al-Shafra, que se ha saldado con el fallecimiento de una mujer de 25 años. Un hombre de 33 años permanece ingresado con pronóstico reservado por los mismos hechos.

Ante la gravedad del suceso y "el impacto causado en la localidad", la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, ha dictado un decreto de Alcaldía por el que se declara día de luto oficial este martes, como "muestra de respeto y condolencia hacia la víctima y sus familiares", ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

De acuerdo con la resolución municipal, el luto oficial se ha iniciado a las 8.00 horas y durante esta jornada las banderas de Crevillent de todos los edificios municipales ondearán a media asta. Asimismo, se ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas a las puertas del Ayuntamiento, al que se invita a sumarse a toda la ciudadanía como gesto colectivo de duelo y respeto.

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado públicamente "el apoyo institucional y humano a la familia y allegados de la víctima en estos momentos de profundo dolor", al tiempo que se ha deseado una "pronta y favorable evolución" a la persona herida que continúa hospitalizada.

Además, el consistorio ha reconocido el trabajo desempeñado por el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante, servicios sanitarios, así como a la Policía Local y Guardia Civil, que intervinieron en el suceso, y ha subrayado la importancia de acompañar como municipio a quienes se han visto afectados por este trágico acontecimiento que ha conmocionado a Crevillent.