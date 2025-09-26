El Ayuntamiento de Elche restablece la sede electrónica tras el ciberataque de hace un mes

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) continúa con la recuperación del ciberataque sufrido a finales del mes de agosto y ya ha recuperado la sede electrónica municipal. Los informáticos municipales trabajan en formatear los más de 1.800 ordenadores del consistorio.

Así lo ha confirmado este viernes el concejal de Innovación, Claudio Guilabert, que ha informado de que "ya se ha restablecido la administración electrónica y el TAO, antes de lo previsto y cumpliendo con el objetivo" marcado. "Primero recuperamos la información de cada dispositivo, luego procedemos al planchado de los ordenadores y, por último, habilitamos todas las aplicaciones", ha detallado.

Guilabert también ha destacado "la recuperación de una de las copias de seguridad y que los equipos de trabajo están llevando a cabo la recuperación de otras de ellas" y ha asegurado que "ahora la prioridad es el formateo de todos los ordenadores y continuar montando partes de la infraestructura de los servicios internos", según ha señalado la administración local en un comunicado.

Por su parte, la subdirectora de la Oficina de Protección de Datos y coordinadora del área de Innovación, María Asunción Brotons, ha explicado que, "aunque el sistema todavía no está al completo, la decisión del Ayuntamiento y del gobierno municipal ha sido abrir la sede electrónica cuanto antes para ofrecer un servicio a la ciudadanía".

"Partimos de cero y empezamos a levantar cosas, aunque esté todo incompleto. No hemos terminado el proceso de cargas de datos ni de reactivar todos los servicios, pero ahora cualquier ciudadano puede acceder a la sede y presentar documentación. Es un proceso lento, pero necesario", ha indicado Brotons.

El comisario de la Policía Local y responsable de la seguridad del Ayuntamiento, José Fernández Villafranca, ha remarcado que "el proceso de recuperación es complejo". "Estamos logrando resultados que no se han alcanzado en otras administraciones", ha aseverado.

Y ha indicado que el objetivo "desde el minuto uno ha sido dar respuesta al ciudadano". "Estamos adoptando todas las medidas de seguridad conforme a la ley al Esquema Nacional de Seguridad para que Elche no vuelva a tener un problema de esta naturaleza", ha concluido.