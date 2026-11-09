Ayuntamiento y Subdelegación coinciden en que es "incompatible" mantener la acampada de València por seguridad ciudadana

Archivo - La acampada por la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento de València. - EDUARDO MANZANA - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València y la Subdelegación de Gobierno han coincidido en que es "incompatible" que continúe aunque sea de forma simbólica la acampada por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de València por razones de seguridad ciudadana tras los informes de la Policía Local presentados.

Es la conclusión a la que se ha llegado tras la mesa técnica celebrada esta tarde entre el Ayuntamiento de València y Subdelegación en la Casa Consistorial para analizar la situación de esta Acampada, cuyos organizadores han anunciado ya una desescalada progresiva.

Al respecto, fuentes del Ayuntamiento han informado al término de la reunión técnica con los cuerpos policiales que ambas partes "han coincidido que es incompatible la acampada con los próximos eventos previstos por cuestiones, fundamentalmente, de seguridad ciudadana, así como con el montaje de las diversas instalaciones navideñas".

Por su parte, fuentes de Subdelegación han señalado que tras los informes de seguridad de la Policía Local presentados por el Ayuntamiento se concluye que "no es viable" mantener la acampada ni siquiera aunque sea con una presencia mínima o simbólica debido a la enorme afluencia de público que se prevé y que obliga a activa los planes de seguridad y de evacuación, lo que "choca" con cualquier ocupación de espacio en la plaza.

Asimismo, se ha destacado que "en todo momento" se ha garantizado el derecho de reunión y se ha resaltado que el comportamiento en materia de seguridad por parte de los acampados ha sido "modélico y exquisito", pero que tras los informes de la Policía Local aportados por el Ayuntamiento "se justifica" que es incompatible que se mantenga la acampada en la plaza. Ahora se dará traslado del contenido de estos informe al colectivo Acampada València.