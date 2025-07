El Ayuntamiento de València aconseja no acceder a cuatro de los pisos afectados por el incendio de la avenida del Puerto

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado en la noche de este martes que se ha aconsejado a los residentes de cuatro viviendas afectadas por el incendio declarado en un local de la Avenida del Puerto no acceder al interior, si bien podrán entrar junto con algún bombero a recoger algún producto de necesidad, como medicación, pero no podrán pasar la noche dentro.

Así lo ha indicado en atención a medios tras reunirse con los vecinos afectados y, previamente, con responsables de bomberos y concejales del consistorio. El resto de residentes están siendo acompañados por policías locales y bomberos para acceder a sus viviendas y valorando el nivel de humo que hay en cada piso y la situación.

Según ha detallado la primera edil, "cada comunidad de propietarios tiene una situación distinta" en cuestiones como el agua, las bajantes, el gas o el resto de suministros y "esto lo estamos también ahora trabajando" y seguirán atendiendo a los afectados durante toda la noche en función de cuándo puedan entrar o salir de sus casas.

Catalá ha indicado que muchos vecinos van a recoger sus pertenencias y se van a ir con familiares a pasar la noche, aunque su casa esté bien, porque prefieren dejar se ventile el humo.

La alcaldesa ha apuntado que la administradora de fincas de casi todas las comunidades afectadas por el incendio es la misma, ya se ha puesto en contacto con el seguro, que ya está actuando "en la situación de esas viviendas que a lo mejor va a ser más difícil, por tema de bajantes y demás, que en los siguientes días los propietarios puedan dormir o puedan hacer vida normal".

Catalá ha confirmado que hay 17 personas atendidas en los hospitales Clínico, La Fe, Peset y General de València, de las que 14 permanecen en los centros sanitarios y tres han sido dadas de alta in situ. No obstante, ha señalado que en las próximas horas podrían ser dadas de alta, salvo casos más complejos, dado que a priori no revisten una especial gravedad.

El Ayuntamiento ha comunicado que este miércoles, a partir de las 9.00 horas, se abrirá un punto de atención a los afectados en la Universidad Popular de Ayora para asesorarles.

El fuego se ha declarado este martes en el comercio Tedi de la avenida del Puerto 123 y por la tarde los bomberos han dado por controlado el incendio. Los vecinos de 115 viviendas --de la avenida del Puerto 121 y 123-- han sido evacuados a causa del fuego y el humo, que se ha propagado desde el local comercial a toda la manzana.