El Ayuntamiento de València atendió el año pasado a 1.788 mujeres en las unidades municipales de igualdad

Archivo - Simulación del 'Nou Espai Dones i Igualtat' - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Espai Dones i Igualtat, la Unidad de Igualdad del Marítim y la Unidad de Igualdad de Torrefiel-Orriols atendieron el año pasado a 1.788 mujeres en los tres centros municipales. Del total de mujeres atendidas, casi una tercera parte, 579, lo fueron por violencia de género.

Por centros, el Espai Dones i Igualtat (calle del Governador Vell, 14) concentra el grueso de las atenciones con 1.289 consultas, de las que 437 (33,98%) lo fueron por violencia contra las mujeres. La Unidad de Igualdad del Marítim (calle de la Reina, 85) atendió a 231 mujeres, de las que 41 (17,75%) fueron atenciones por violencia de género mientras que la Unidad de Igualdad de Torrefiel-Orriols (plaza de Salvador Allende, 5) atendió a 268 mujeres, de las que 101 (37,68%) lo fueron por violencia machista, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Además, 38 de las mujeres atendidas por violencia de género (6,56%) tenían algún tipo de diversidad funcional reconocida igual o superior al 33%. En el Espai Dones i Igualtat el porcentaje de mujeres atendidas por violencia de género con una discapacidad reconocida es del 5,95%; el 9,76 en la Unidad de Igualdad del Marítim; y el 7,92 en la Unidad de Igualdad de Torrefiel-Orriols.

La concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha valorado estos datos "como la constatación de que las mujeres perciben estos recursos municipales como un espacio de referencia y como un espacio seguro para las mujeres víctimas de violencia de género".

La concejala ha añadido que "el Ayuntamiento trabaja ya en nuevos espacios de igualdad en toda la ciudad, como por ejemplo el nuevo Espai Dones i Igualtat, en el barrio del Carme, cuyas obras están en marcha desde el pasado mes de junio y que ofrecerán atención, formación, información y asesoramiento en materia de igualdad, derechos de las mujeres, desarrollo y autonomía personal".

Rocío Gil ha recordado que "el Espai Dones i igualtat dispondrá de una superficie de 950 metros cuadrados divididos en planta baja y tres plantas superiores con servicio, además, de sala de lactancia y zona infantil para facilitar la conciliación de aquellas mujeres que acudan a este recurso".