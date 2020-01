El Ayuntamiento de València elaborará un informe con los criterios que pedirá a las empresas de alquiler de patinetes

Publicado 31/01/2020 11:42:41 CET

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València está trabajando en un informe que determinará los criterios que se pedirán para obtener una autorización demanial que permita establecer servicios de movilidad sin base fija ni conductor (como los patinetes de alquiler) en la ciudad.

Así lo ha explicado el concejal del ramo, Giuseppe Grezzi, en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, en la que no ha querido avanzar ninguno de los criterios que se incluirán, al no estar acabado el informe. No obstante, espera que se pueda presentar "en poco tiempo".

El concejal ha explicado que se está elaborando este informe al ser preguntado por la sentencia de un juzgado de València que se conoció este jueves, y que ha anulado 44 sanciones que el consistorio impuso en 2018 a la empresa de alquiler de patinetes eléctricos Lime Technology SLU, por importe de 750 euros cada una, por infracciones de la Ordenanza de Ocupación del Dominio Público Municipal, ante la falta de regulación de esta actividad en esa normativa.

Grezzi ha precisado que esta autorización será de tipo demanial, ya que los técnicos municipales establecieron que estas actividades afectan al "dominio público difuso". De hecho, según ha recordado, así se establece en la ordenanza municipal de Movilidad --que se aprobó en 2019, el año siguiente a las sanciones a Lime--. Una autorización demanial permite el uso de dominio público cuya ocupación requiera únicamente instalaciones temporales o bienes muebles.

Así, el edil ha indicado que su área no tiene competencias para otorgarlas, pero sí se está trabajando para establecer los criterios según los cuales se aprobarán las peticiones.

De igual manera, ha explicado que incorporarán las peticiones de la Federación de Asociaciones de Vecinos y otras entidades, que han instado al consistorio a que, en estas regulaciones, haya "protección y cuidado específico del espacio público".

También ha apuntado que se tendrá en cuenta el aumento de la movilidad de viandantes en la ciudad, que según un informe técnico, ha crecido entre un 49 y un 52%. Por ello, ha apostado por "proteger el bien supremo" que es, a su juicio, el espacio público.

De hecho, ha considerado que València tiene "una ventaja", al conocer ya las experiencias de otras ciudades. "Hemos evitado problemas que se han dado en otras ciudades de España y del mundo", ha señalado. Asimismo, ha destacado que habrá que especificar "qué necesidades tiene la ciudad", debido a que existen otros servicios de movilidad, como las motos de alquiler y servicios de movilidad con base fija, entre otros.

Preguntado respecto a la posibilidad de que se establezca una tasa para este tipo de empresas, Grezzi ha apuntado que la ordenanza fiscal del pasado año no la contempla, pero ha indicado que podría considerarse en un futuro. No obstante, ha rechazado concretar sobre este punto: "No avanzo nada hasta que no tengamos el informe".