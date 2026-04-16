El Ayuntamiento de València y la familia de Nino Bravo valoran "propuestas" sobre el legado del vocalista

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (i) entrega una distinción a la hija de Nino Bravo (c), en representación de su padre, durante el acto de entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad 2023, a 6 de octubre de 2023, en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València y la familia del cantante Nino Bravo valoran "propuestas" para que la capital pueda acoger el legado del mítico artista después de que el Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia), su localidad natal, cerrara hace unos meses el museo dedicado al vocalista a raíz de que la familia le comunicara la no renovación de los contratos de cesión de derechos.

Días después, el consistorio de la capital valenciana aseguró que estaba ya "en contacto" con la familia del cantante para que la ciudad pudiera acoger el legado del mítico artista. Desde la Diputació de València defendieron que, aunque el Museo Nino Bravo pudiera ser trasladado finalmente a la ciudad de València, el municipio de Aielo de Malferit y su comarca, la Vall d'Albaida, tengan algún elemento, "un recuerdo" vinculado al artista.

Este jueves, la alcaldesa de València, María José Catalá, en el día en que se cumplen 53 años de la muerte de Nino Bravo, en declaraciones a los medios tras visitar las obras de rehabilitación del Complejo de Abastos, al ser preguntada por si se ha producido algún avance en el marco de esas negociaciones, ha confirmado que han mantenido "varias reuniones con la familia". "Nos están pasando propuestas y estamos empezando a valorarlas", ha concretado.

A su juicio, resulta "evidente" y es voluntad del Ayuntamiento de València que "una parte del legado importante de esta figura musical tan importante de nuestra tierra se quede en la ciudad": "Creo que hay voluntad de la familia y, por supuesto, del Ayuntamiento".

Así, ha concretado que "ahora mismo" están "valorando propuestas que nos van pasando, fases de esas propuestas y vamos a intentar adelantarlo pronto". "Pero no puedo deciros mucho más, esas son reuniones que estamos manteniendo con ellos y creo que es mejor terminar ese diálogo para poder contaros en lo que estamos trabajando", ha esgrimido.

En cualquier caso, María José Catalá ha prometido que el proyecto es "ilusionante" y ha augurado que, "evidentemente, va a realzar y proyectar muchísimo el legado de Nino Bravo".