El Ayuntamiento de València instala la tradicional Cruz de Mayo para rendir homenaje a las madres en su día

La Cruz de Mayo del Ayuntamiento de València rendirá homenaje a todas las madres. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones, ha instalado este sábado a primera hora la tradicional Cruz de Mayo en la fachada principal del consistorio para rendir homenaje a todas las madres.

Esta cruz institucional, que no participa en el concurso organizado por Lo Rat Penat en colaboración con el Ayuntamiento desde 1949, se presenta este año con una composición "especialmente cuidada y simbólica, marcada por una estética mediterránea y un claro homenaje a las madres con motivo de la celebración del Día de la Madre durante ese mismo fin de semana", tal como ha explicado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

"La Cruz de Mayo del Ayuntamiento de València vuelve a presidir la entrada de la casa consistorial como muestra de nuestras tradiciones y de un legado que merece ser conservado", ha explicado la edil.

La Cruz de Mayo de 2026 estará bordada íntegramente con rosales de pitiminí en tonos rosas, acompañados por una combinación de manos florales en colores rosa, blanco y verde, según ha apuntado el consistorio en un comunicado.

La base vegetal incorpora verdes seleccionados de los campos valencianos, así como margaritas en tonalidades rosadas también de origen local y pompón verde, lo que crea un "contraste armónico que realza la composición".

El conjunto se verá enriquecido con flores de orquídea, además de detalles de lavanda, 'limonium' y espigas, que aportan un carácter "natural y evocador" del paisaje mediterráneo. Asimismo, se incluirán plantas de tomillo y otros elementos que completan una propuesta pensada para "conectar con las raíces y tradiciones valencianas".

"Seguimos trabajando para mantener vivas nuestras costumbres y reforzar aquellas celebraciones que forman parte de nuestras raíces", ha señalado Gil. Como elemento singular, la cruz contará con varias sorpresas dedicadas a todas las madres, al reforzar el sentido de homenaje que inspira el diseño de este año.

"Este año hemos querido dar un paso más en el significado de esta cruz, vinculada a una fecha tan señalada como el Día de la Madre, con una composición delicada y llena de significado, al utilizar elementos propios de nuestra tierra, y combinar tradición y sensibilidad", ha añadido la concejala.

Gil ha agregado que "desde el Ayuntamiento se sigue apoyando y difundiendo estas manifestaciones culturales que forman parte de las costumbres valencianas, al tiempo que se reconoce el trabajo de quienes contribuyen a mantenerlas".

PREMIO EXTRAORDINARIO 'SANTO CÁLIZ DE VALÈNCIA'

La instalación de esta cruz se enmarca en la tradición de las Cruces de Mayo, una celebración con profundas raíces históricas que en la ciudad de València cuenta con un recorrido documentado desde 1925, y que ha sido impulsada especialmente por Lo Rat Penat, entidad organizadora del concurso en el que cada año participan decenas de cruces repartidas por toda la ciudad.

Como novedad en la edición de este año, y con motivo de la celebración del tecer Año Jubilar del Santo Cáliz, aquellas cruces participantes en cualquiera de las dos secciones podrán optar al premio extraordinario 'Santo Cáliz de València', dotado con un estandarte y 700 euros.

El primer premio cuenta con un estandarte y 500 euros, el segundo premio está dotado con un estandarte y 300 euros y el tercer galardón está premiado con un estandarte y 200 euros.

Se trata de cruces que históricamente han sido confeccionadas por los participantes a partir de flores naturales y frescas, adornadas con flores secas, plantas, piedras, juegos de agua y luz.