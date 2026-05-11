Ayuntamiento de València y Microsoft ofrecen cursos para formar a la ciudadanía en IA y mejorar su empleabilidad

La alcaldesa de València, María José Catalá, tras la firma con Microsoft del acuerdo que permitirá ofrecer a los valencianos clases on line y gratuitas para formarse en IA. - JOSÉ JORDÁN

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital, y Microsoft han alcanzado un acuerdo por el cual ofrecerán a los vecinos de esta ciudad, on line y de manera gratuita, cursos de formación en inteligencia artificial (IA) con el fin de que adquieran conocimientos en esta materia y aprendan a manejarse con una herramienta que "está presente en todos los ámbitos de la vida" y que lo está "cambiando todo".

Estas clases permitirán, tras la realización del correspondiente examen, obtener una certificación oficial que acredite lo aprendido. El objetivo es mejorar la empleabilidad de los valencianos y "democratizar el acceso a las competencias" que requiere convivir con la IA y enfrentarse a ella.

Así lo han indicado la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, y la directora de Capacitación en Inteligencia Artificial de Microsoft, Sonia Marzo, tras la firma este lunes del protocolo general de actuación con Microsoft y la plataforma de formación Founderz para la puesta en marcha y el desarrollo tanto de estas clases dirigidas a la ciudadanía como de las destinadas a los más de 5.500 empleados públicos de este consistorio.

Catalá ha subrayado que València se convierte así en "la primera ciudad española en articular formación gratuita y simultánea" sobre IA "para sus funcionarios y su ciudadanía". "Este es un paso más en la gestión inteligente de los servicios públicos", ha asegurado la primera edil, que ha insistido en la idea de "democratizar el acceso a competencias" y ha remarcado que este "no puede ser un privilegio".

La responsable municipal ha afirmado que se da "un paso de gigante" porque además de la formación, quien realice el curso, sin necesidad de tener conocimientos previos en la materia, podrá obtener un certificado que acreditará que ha recibido "formación oficial reconocida internacionalmente" y que ha superado la prueba correspondiente.

Este acuerdo se enmarca en la iniciativa Microsoft Elevate Skilling, un programa global con el que esta compañía se ha comprometido a formar en habilidades de inteligencia artificial a más de 20 millones de personas. España es uno de los 21 países en el mundo seleccionados por esta firma para desarrollar ese plan y València se ha incorporado al mapa nacional en favor de esta formación, en el que ya figuran las comunidades autónomas de Madrid, Galicia, Andalucía y Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

A la firma de este lunes, formalizada en la Alcaldía del consistorio de la capital valenciana ha acudido el presidente de Microsoft Elevate. Justin Spelhaug, así como la edil de Innovación en València, Paula Llobet, y representantes de las firmas que colaboran con Microsoft como 'learning partner: Founderz y PUE Academy.

El acuerdo articula dos itinerarios formativos complementarios. El primero de ellos, 'IA para entidades sociales', es el dirigido a los empleados públicos del Ayuntamiento de València y combina conceptos fundamentales de inteligencia artificial con su aplicación práctica al servicio público. Este incluye un panel de seguimiento institucional, un asistente conversacional de apoyo y acreditación oficial de Microsoft y Founderz al finalizar la formación.

El segundo es 'AI Skills for Employability', gestionado a través de PUE Academy y abierto a toda la ciudadanía de la capital valenciana por medio de iavalencia4all.es.

"UN CAMBIO DE MODELO"

"València decide hoy que ningún ciudadano se quedará atrás en la transformación que está cambiando la economía, el trabajo y los servicios públicos. La inteligencia artificial no es una herramienta más: es un cambio de modelo en la manera en que las administraciones sirven a sus vecinos", ha expuesto Catalá.

"Queremos que cada persona empadronada en València y cada empleado del Ayuntamiento tenga acceso, gratuito y de calidad, a la mejor formación disponible. Lo hacemos de la mano de Microsoft porque nuestra ambición es que València esté al nivel de las mejores capitales europeas en capacitación digital pública", ha añadido la primera edil.

Justin Spelhaug ha destacado que "la IA solo puede ser verdaderamente transformadora si es accesible para todos", una idea que ha apuntado también Marzo. "La tecnología tiene sentido cuando es para todos, cuando es inclusiva", ha dicho la directora en Capacitación en IA.

"A través de Microsoft Elevate estamos trabajando para garantizar que el acceso al conocimiento y a las capacidades sea amplio, inclusivo y esté conectado con el interés público. València ofrece un poderoso ejemplo de cómo las instituciones locales pueden ayudar a asegurar que la transformación digital beneficie a toda la comunidad, proporcionando a los empleados públicos nuevas herramientas para ofrecer un mejor servicio y brindando a los ciudadanos la oportunidad de desarrollar habilidades que pueden ayudar a dar forma a su futuro", ha insistido Spelhaug.

"ELEMENTO DIFERENCIADOR"

Sonia Marzo ha explicado que hasta el próximo 30 de junio cualquier persona empadronada en la capital valenciana podrá matricularse en el curso de IA dirigido a los ciudadanos. Una vez formalizado ese trámite el usuario deberá hacer una hora de formación para adquirir conocimientos básicos y tras esta pasará al curso en sí. Tras acceder a él a través de la plataforma --ha precisado que se puede hacer ya desde este lunes--, este podrá cursarse durante un año.

La representante de Microsoft ha comentado que habrá además, el próximo 17 de junio, una formación de seis horas con un instructor. La iniciativa ofrece varias opciones de formación, entre las que se recomienda para el público en general la AB900. Marzo ha remarcado que el certificado oficial que se obtendrá si se pasa el examen "será un elemento diferenciador" que ayudaré a quienes estén en periodo de "búsqueda de empleo".