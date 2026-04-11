El Ayuntamiento de València recomienda evitar el ejercicio al aire libre y utilizar el transporte público ante el polvo

El Ayuntamiento recomienda evitar el ejercicio al aire libre y utilizar el transporte público por el polvo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha activado el protocolo de medidas informativas en episodio tipo 1 debido al episodio de polvo en suspensión que comenzó a llenar el cielo este viernes en la Comunitat, por lo que ha recomendado evitar la actividad física al aire libre y utilizar el transporte público.

Las estaciones de medición de contaminación atmosférica de Avenida de Francia y Doctor Lluch (València) registraron este viernes un promedio diario de PM10 superior a 50 microgramos por metro cúbico, mientras que el resto de estaciones se situaron entre 30 y 46 microgramos por metro cúbico.

Estos niveles coinciden con la previsión de intrusiones de polvo sahariano que afectan al este peninsular, junto con unas condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión de los contaminantes, según ha informado el consistorio a través de la red social 'X'.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de València ha activado el protocolo de medidas informativas en episodio tipo 1, en el que ha recomendado evitar la actividad física al aire libre, especialmente niños, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años y con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Además, también ha aconsejado utilizar el transporte público o compartir coche porque contamina menos que el vehículo privado. Asimismo, ha advertido sobre la quema de rastrojos, matorral o pastos debido al riesgo de incendios, emisión de CO2, contaminación por humo, cenizas y reducción de materia orgánica en el suelo.

Asimismo, ha recomendado conducir sin acelerones porque es una de las formas más eficaces de consumir poco combustible, así como hacer un uso responsable de la calefacción y ajustar los termostatos para evitar el derroche en el consumo de energía.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó este viernes de que la máxima concentración de polvo en suspensión en el aire de la Comunitat Valenciana se produjo desde la madrugada del viernes y será hasta la madrugada del domingo, con una tendencia del nubarrón de polvo a desplazarse hacia el Mediterráneo a lo largo del domingo.

Según explicó el organismo estatal en redes sociales, el color blanquecino del cielo durante el viernes denotó la importante intrusión de polvo en suspensión que se está produciendo, que también se detecta en las imágenes de satélite.

Por ello, el 112 recuerda que el polvo en suspensión no solo reduce la visibilidad, sino que también empeora la calidad del aire. "Si eres asmático o tienes problemas respiratorios, ponte mascarilla y cierra las ventanas de casa", aconseja el Centro de Coordinación de Emergencias.