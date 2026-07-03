El Ayuntamiento de València recuerda a las víctimas del metro con un minuto de silencio: "Correspondía hacer este gesto"

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha recordado con un minuto de silencio este viernes, día en el que se conmemora el veinte aniversario del accidente del metro registrado en esta ciudad el 3 de julio de 2006, a las 43 personas que fallecieron en ese siniestro, a las 47 que resultaron heridas y a los familiares y allegados de todos ellos.

"Evidentemente, correspondía hacer este gesto que hemos hecho como corporación", ha afirmado la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, en declaraciones a los medios de comunicación tras ese minuto de silencio, celebrado a mediodía.

Asimismo, ha expresado la voluntad de los integrantes del consistorio de manifestar su "respeto más absoluto" y su "recuerdo para todas las personas que perdieron a un familiar o a una persona querida".

"Estamos conmemorando esos veinte años del terrorífico accidente del metro", ha señalado la primera edil, que ha destacado la declaración de luto emitida por el Ayuntamiento y la decisión de que las banderas ondeen a media asta "en todas las instalaciones municipales" y también la de hacer extensivo el minuto de silencio celebrado a las dependencias del consistorio de Tabacalera y a las alcaldías pedáneas de la ciudad.

En el minuto de silencio celebrado ante el edificio principal del Ayuntamiento han participado ediles de todos los grupos con representación en él: de PP y Vox, en el gobierno, y de Compromís y PSPV, en la oposición.

La alcaldesa ha insistido en el "respeto absoluto" que desde el Ayuntamiento de València se ha querido trasladar. Igualmente, ha asegurado que desde esta administración se ha hecho "todo lo que estaba" a su "disposición" para trabajar, con "una relación de absoluto respeto y colaboración", junto a la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3 de Julio de 2006 (AVM3J) y hacer posible la restauración del monumento en memoria de los fallecidos.

"El monumento en memoria de las víctimas llevaba muchos años en una situación de mucha precariedad y hemos conseguido que estuviera en tiempo oportuno para poder hacer ese homenaje en ese monumento", ha señalado respecto a la rehabilitación hecha, ultimada estos días para que estuviese hecha este viernes coincidiendo con el acto que la AVM3J ha organizado ante él por el vigésimo aniversario del siniestro.

María José Catalá ha añadido que desde el consistorio se seguirá trabajando en el entorno de ese memorial para "hacer más cosas que nos han pedido" en torno a él.

Preguntada por si actos como el minuto de silencio secundado por el Ayuntamiento han llegado para quedarse teniendo en cuenta que un consistorio gobernado por el PP no había hecho un homenaje a las víctimas del metro, la alcaldesa ha insistido en su voluntad de trabajar con la AVM3J y ha remarcado que no tiene "ningún problema en atender todas sus reivindicaciones".

"Pienso que tenemos que trabajar con la asociación durante el próximo año, como hemos hecho este año con absoluta tranquilidad, con serenidad, escuchando su solicitud" y viendo "lo que nos piden" y en "qué podemos ayudar. Yo no tengo ningún problema en poder atender todas sus reivindicaciones como sabéis", ha apuntado la responsable municipal.

"RESPETUOSA" Y "SENSIBLE"

Catalá ha resaltado que ella conoce "personalmente a muchas familias" afectadas por este siniestro y "personalmente a personas que murieron" en él, por lo que ha subrayado que "siempre" ha mantenido "una actitud totalmente respetuosa" porque es "conocedora de situaciones personales y familiares" que le han llevado a tener esa postura y a ser "muy sensible con esta situación".

"Yo voy a respetar, como siempre he hecho y como siempre haré, la voluntad de la asociación y de los familiares de las víctimas. Siempre voy a trabajar en ese marco", ha añadido la primera edil. Preguntada por si acudirá a algún acto con ellas, ha respondido: "No tengo ningún problema. Yo siempre estaré a su disposición, siempre".

"INCREMENTAR EL DOLOR"

Desde la oposición en el consistorio, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha señalado, tras participar en el minuto de silencio, que "el veinte aniversario del accidente del metro marca el de una de las tragedias más grandes que ha golpeado y que golpeará a la Comunitat Valenciana" y también "una tragedia que tiene que ver con cómo las administraciones son capaces de incrementar el dolor de las víctimas de una catástrofe".

"Lo que ocurrió hace veinte años con las víctimas del metro forma parte de las páginas más negras de lo que ha hecho ninguna institución a la hora de tratar a las víctimas de un accidente", ha añadido Sanjuán, a la vez que ha expuesto que "está sobradamente documentado lo que hizo el PP en aquel momento" ante el accidente.

A su vez, el portavoz socialista ha considerado que "lo más triste es que veinte años después todos tenemos la sensación de que no se aprendió nada" y "de que lo que le hicieron a las víctimas del metro es lo mismo que le están haciendo a las víctimas de la dana".

"Dentro de veinte años, cuando comprobemos lo que está pasando ahora mismos manteniendo a --el expresidente de la Generalitat, Carlos-- Mazón en su escaño, negando la legitimidad de las asociaciones de víctimas o acusándoles de estar politizadas, como se hizo con las víctimas del metro", ha agregado, además de hablar de "vergüenza ajena" e "institucional".

"LE DEBE UN PERDÓN SINCERO"

Borja Sanjuan ha afirmado que "hay veces que la dignidad de las instituciones valencianas tiene que estar por encima de la imagen particular y partidista del PP", que "tiende a confundir institución con partido". En este punto, ha destacado que "la política también va de pedir perdón", ha indicado que "el PP aún le debe un perdón sincero a las víctimas del accidente del metro" y "un cambio de actitud y otro perdón sincero" a las de la dana.

Desde Compromís, que ha estado representado por varios ediles en el acto, su portavoz en el consistorio, Papi Robles, ha manifestado que "este aniversario no es un acto más", sino "una deuda pendiente con ellas y con sus familias". "Es un día de recuerdo a las víctimas y de hacer memoria, de recordar a una administración, la del PP, que falló de manera negligente, con mentiras y tratando de tapar la verdad", ha dicho.

"Lo que pasó en el metro en 2006 y lo que sufrieron miles de familias en la dana de 2024 tiene un denominador común: una administración gobernada por el PP que actúa de mala fe. Por eso, hoy las víctimas de la dana están al lado de las víctimas del metro. Se reconocen porque han sufrido el mismo abandono", ha añadido en declaraciones remitidas a los medios.

"GESTIÓN DE LA VERDAD"

Robles ha censurado que "veinte años después, seguimos viendo el mismo patrón: negligencia, silencio y, cuando ya no se puede ocultar más, una gestión de la imagen en lugar de una gestión de la verdad". "La memoria no se restaura con fotos ni un minuto de silencio, sino reconociendo lo que pasó", ha señalado.