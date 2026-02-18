El Ayuntamiento de València retira el toldo de la plaza de la Virgen ante las filtraciones detectadas en la Basílica

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha iniciado la retirada del toldo de la plaza de la Virgen de la ciudad a raíz de las filtraciones detectadas en la cubierta de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, según ha informado el consistorio en un comunicado. Asimismo, ha señalado que esta actuación se lleva a cabo a partir de los informes técnicos que han determinado que este sistema de sombraje "es perjudicial para la conservación del monumento".

El estudio realizado sobre esta cuestión y firmado por el doctor arquitecto Javier Benlloch, de fecha 4 de julio de 2025, indica que ese toldo ha provocado "filtraciones en la cubierta que se convierten en peligrosos lavados de las juntas de la cornisa" del templo.

Tras ser retirado, el toldo será trasladado y depositado en el almacén municipal que disponga el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos del Ayuntamiento de València para su posible reutilización.

En paralelo y tal como acordó la Junta de Gobierno Local del consistorio el pasado 23 de enero, los servicios municipales tienen previsto iniciar las actuaciones oportunas para "realizar un estudio de viabilidad sobre la instalación de un" nuevo "sistema de sombraje en la plaza de la Virgen que sea compatible con la protección patrimonial del entorno y que pueda generar zonas de sombra en determinados momentos del año".

El Ayuntamiento se encarga de acometer los trabajos de retirada del sistema de entoldado, de conformidad con el proyecto redactado por el personal técnico contratado por la Basílica.

La retirada de ese elemento se está llevando a cabo desde este miércoles "con todas las garantías de seguridad" y de "respeto al patrimonio", dado que esta intervención "obedece precisamente a la necesidad de protegerlo", ha destacado el consistorio.

Ahora se ha iniciado la primera fase de esos trabajos, que consisten en la retirada de los cables por lo que se extiende el toldo. A continuación, la actuación seguirá con su desmontaje, bajada y traslado. La previsión es que los trabajos concluyan el próximo 28 de febrero, "antes del inicio del mes fallero y siempre que no surjan imprevistos o posibles alertas meteorológicas que obliguen a adaptar este calendario", ha añadido la administración municipal.

ACUERDO

Asimismo, ha recordado que en julio de 2011, el Ayuntamiento suscribió un acuerdo con la Fundación para la Restauración de la Basílica de la Virgen de los Desamparados para "regular y financiar la ejecución de las obras de reposición del toldo de cubrición de la plaza de la Mare de Déu, de forma coordinada con los trabajos de restauración del monumento".

Este convenio reconocía la propiedad del toldo por parte del Ayuntamiento y la servidumbre de uso, obtenida por prescripción adquisitiva, de los apoyos mediante placas de anclaje sobre la fachada del edificio del número 4 de la plaza de la Virgen y ubicado frente al templo, ha detallado el consistorio.

El acuerdo se fue prorrogando sucesivamente con la inclusión de diversas adendas al texto. Tras la extinción de la citada fundación fue la propia Real Basílica la que se ha encargado de las gestiones como propietaria del sacro inmueble.

El 22 de enero de 2025, representantes de la Basílica solicitaron la inspección municipal del toldo "para constatar su interferencia con los trabajos de reparación del alero de la cubierta".

Un informe del Servicio municipal de Proyectos Urbanos, firmado el 9 de julio de 2025, confirmó la necesidad de la retirada del entoldado y sus elementos de anclaje y cables, "con el fin de acometer los trabajos de reparación de la cornisa de la cubierta de la Basílica de la Virgen con la seguridad que se requiere" y "considerándose asimismo aconsejable su retirada con el fin de evitar daños estructurales causados por sobrecargas y filtraciones que el entoldado y sus elementos de anclaje pudieran causar en el interior del inmueble".

"EN CONDICIONES ADECUADAS"

La Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de València tiene condición de Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento, declarado mediante Real Decreto 1753/1981, de 5 de junio. Así, es "de interés general preservar en condiciones adecuadas este bien del patrimonio valenciano, evitando los daños que las filtraciones pudieran causar en elementos del interior de la Basílica y posibles patologías en la estructura y cerramientos del monumento".

Por todo ello, el Ayuntamiento y la Basílica acordaron la retirada definitiva del envelado y extinguir el convenio que regulaba su instalación y mantenimiento, tal como confirmó el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local del consistorio del pasado 23 de enero.