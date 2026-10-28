Ayuntamientos expresan "el cariño y aliento" del pueblo valenciano hacia las víctimas del accidente en Urda

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, entre ellos los de València, Alicante y Castelló de la Plana, se han unido a las 20.00 horas de este miércoles al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario registrado entre Mora y Urda (Toledo), en la línea Madrid-Sevilla.

En València, han participado concejales de los cuatro grupos políticos con representación en el consistorio (PP, Compromís, PSPV y Vox), miembros del Consell, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, diputados de Les Corts, así como del Congreso de los Diputados, entre otros.

Al término del tributo silencioso en memoria de las víctimas, en declaraciones a los medios, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha afirmado que "no hay palabras para tanto dolor". Ha recalcado que es "momento de estar con las víctimas y sus familiares, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los equipos de rescate, todos los que están trabajando y siguen trabajando" en el accidente ferroviario de Urda.

Igualmente, Catalá ha traslado "el máximo apoyo a todos los funcionarios públicos, a todas las personas que están en este momento volcadas todavía con las labores de atención en el lugar donde ha ocurrido el siniestro" y ha lanzado un "mensaje de apoyo, de solidaridad y de cariño a todos los familiares y amigos de las víctimas y de las personas que todavía no han sido encontradas y de los heridos". "Nuestro cariño como pueblo con los que en este momento necesitan ese cariño, ese aliento y esa solidaridad", ha agregado.

"Para nosotros, este es un golpe duro también, es un golpe durísimo en todos los sentidos", ha remarcado Catalá, que ha apuntado que, "a estas horas", desconoce "dónde está" una amiga suya. "Me uno a la desazón de tantas personas, tantos amigos que están sufriendo por gente que todavía no sabemos dónde está o que lamentablemente ya no están", ha concluido.

"ES EL MOMENTO DE LA UNIÓN"

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha expresado "absoluta consternación por esta terrible tragedia ferroviaria" y ha manifestado en su nombre y en nombre de la corporación municipal, "el dolor profundo por las víctimas fallecidas y la solidaridad más absoluta con todos los heridos y sus familias".

"Es el momento de la unión en el dolor con las víctimas de esta terrible tragedia. Mi más sincero agradecimiento a todos los servicios de emergencias, sanitarios, voluntarios de las distintas poblaciones limítrofes con la zona del accidente, que desde el primer minuto han estado a pie del cañón intentando salvar todas las vidas posibles", ha remarcado el primer edil, que ha puesto en valor "esa solidaridad, esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que siempre en estas ocasiones dan el máximo de sí mismos".

Ha añadido que "de forma absolutamente unánime", todos los grupos municipales han acordado que el pleno de mañana se iba a circunscribir "a una cuestión estrictamente administrativa, aquellos actos que para la gestión municipal hay que sacar adelante y que toda la parte más política quedará pospuesta para un pleno extraordinario en el que tendremos ocasión, sin lugar a dudas, de poder abordar esas cuestiones".

"Ahora mismo, solo y exclusivamente, nos importa el dolor, el dolor de las personas, el dolor de las víctimas y la solidaridad con aquellos que en este terrible accidente se han dejado la vida", ha finalizado.

"APOYO Y RESPETO"

Y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha trasladado a los medios de comunicación tras la conclusión de este acto que "el silencio de los castellonenses quiere reflejar nuestro dolor y también nuestra solidaridad con todas las víctimas, con todas sus familias, desde aquí mandarles nuestro cariño y nuestro más absoluto apoyo y respeto".

"También nuestro respeto a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a todos los servicios de Emergencias que todavía a estas horas están luchando contra el reloj y contra los elementos por encontrar desaparecidos y por encontrar a personas con vida", ha agregado.

Carrasco también ha querido mostrar su deseo de que "se inicie una investigación profunda y absoluta que le explique a los españoles qué es lo que está pasando con las infraestructuras ferroviarias de nuestro país". "En diez meses hemos tenido en la misma vía dos accidentes de gravedad con múltiples fallecidos y heridos. Son muchas familias y muchas vidas truncadas y creo que se merecen no solo nuestro respeto sino una explicación. Y, en su momento, en función de los resultados de esa investigación, merecen que se asuman responsabilidades", ha insistido la alcaldesa.

Corporaciones locales, junto a otros instituciones valencianas, recordarán también a las personas afectadas por esta tragedia ferroviaria en el minuto de silencio convocado para este jueves, 29 de octubre, a las 12.00 horas, con motivo del segundo aniversario de la dana, que en 2024 provocó 233 fallecidos.

Así, a mediodía el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presidirá en València un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana de octubre de 2024, de las de la reciente dana Adam y las del accidente de trenes en Urda.

También en la ciudad, a la misma hora, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, presidirá el minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario.

Y a partir de este mismo jueves el Gobierno declara tres días de luto oficial para expresar el dolor por las víctimas en Urda. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha firmado una resolución por la cual la capital del Turia se une a la declaración de luto oficial como "testimonio del dolor" por los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El luto oficial se extenderá desde las 00.00 horas del día 29 de octubre hasta las 24.00 horas del día 31 de octubre de 2026.

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana, por su parte, ha mostrado también su consternación y solidaridad con las víctimas del grave accidente ferroviario acontecido en la provincia de Toledo. Ante la declaración de luto oficial por parte del Gobierno de España el consistorio ha acordado suspender todas las actividades lúdicas y festivas organizadas desde el Ayuntamiento de Castelló durante los días de luto oficial. Expresamente se hace constar.

También, el consistorio ha acordado suspender el concierto por el 50 Aniversario de 'Els de la Fileta' que estaba previsto el viernes 30 de octubre a las 19.00 horas y celebrarlo el viernes 6 de noviembre a las 19.00, así como suspender la presentación de la Gaiata 8 'Portal de l'Om' que estaba prevista el sábado 31 de octubre a las 20.00 horas en el Palau de la Festa, que se celebrará el domingo 1 de noviembre a falta de concretar hora.

Por su parte, Les Corts Valencianes ha trasladado que las banderas de la institución ondearán a media asta durante los tres días de luto y, posteriormente, se convocarán 3 minutos de silencio en memoria de las víctimas del terrible accidente.