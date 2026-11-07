Ayuso, Catalá, Llorca y Mompó visitan por sorpresa el mercado de El Cabanyal

Visita de Ayuso, Catalá, Llorca y Mompó al Mercado del Cabanyal - PP

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa de València y cabeza de lista al Congreso por Valencia, María José Catalá, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente provincial del PP y de la Diputació de València, Vicente Mompó, han visitado este sábado por la mañana el mercado del Cabanyal, un acto que no estaba incluido en su agenda oficial.

La visita ha sido antes de mantener, pasadas las 12.30 horas, un encuentro con militantes y simpatizantes en el Mercado de Colón de la capital valenciana, donde han intervenido Llorca, Catalá y Ayuso. El recorrido por el mercado ha durado alrededor de una hora, entre las 11.30 y las 12.25 horas, según han señalado fuentes 'populares', que han subrayado que se ha tratado de una visita privada dado que la presidenta madrileña ha llegado con tiempo a València.

Se da la circunstancia de que en El Cabanyal fue el barrio elegido por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para retomar la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre en un acto celebrado en el polideportivo. También esta misma mañana, a las 10.00 horas, la cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso de los Diputados por València, Pilar Bernabé, ha realizado un recorrido por el mercado en el que ha contrapuesto la visita a los barrios que realiza el PSOE con el modelo "motosierras" y el acto en el Mercado de Colón, en el centro de la ciudad, de los 'populares'.

Durante la visita de la comitiva del PP, clientes y personas de los puestos han pedido fotografías y han aplaudido a los dirigentes del partido. Una de las vendedoras de uno de los puestos se ha dirigido a Ayuso para decir que le tenían que hacer "un monumento", según se refleja en un video colgado en X por el PPCV.

En otro video compartido por el dirigente socialista Víctor Camino en la misma red social se refleja cómo clientes gritan "fuera, fuera" a la comitiva. "Por lo que sea, esta campaña Ayuso no vuelve a València. Así responde la gente de El Cabanyal a la amiga de Milei junto a Catalá y Llorca", añade.

Por su parte, la alcaldesa de València, tras la visita, ha escrito un post también en X donde señala: "Detrás de cada persiana que se levanta en nuestros mercados hay madrugones, esfuerzo y familias que sacan adelante este país" y subraya que han compartido la mañana con Ayuso y con comerciantes y vecinos en el mercado del Cabanyal, "corazón de uno de nuestros barrios". "El cambio vendrá de la mano de la España real, la que trabaja, emprende y no se rinde", afirma.