Balance policial de las Fallas: 13 detenidos por uso indebido de material pirotécnico, la mayoría extranjeros

Material pirotécnico intervenido - JEFATURA

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido durante la festividad de las Fallas a 13 hombres, de edades comprendidas entre los 22 y 41 años, por delitos tales como daños, desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y lesiones, tras hacer un uso indebido de material pirotécnico y poner en riesgo la integridad física de los ciudadanos que se encontraban disfrutando de las celebraciones.

Según ha informado Jefatura en un comunicado, los agentes han levantado también 60 propuestas para sanción por infracción a la ley de seguridad ciudadana, en relación con el mal uso de los artefactos, y han intervenido numeroso material explosivo. Las detenciones se han producido en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las Fallas 2026, a fin de que las mismas transcurran con normalidad.

Para ello, la Policía Nacional ha contado este año con la participación específica de 1.400 agentes de la Policía Nacional, tanto en labores de seguridad ciudadana como de investigación, que han cubierto 10.868 servicios operativos a lo largo de los días de despliegue.

Además se ha contado con la colaboración de seis agentes de la Politie neerlandesa, que han estado trabajando a pie de calle, integrándose con los equipos de la Policía Nacional. Se ha dado la circunstancia de que gran parte de los detenidos proceden de países europeos como Alemania y Países Bajos.

DESGLOSE DE ARRESTOS

La Policía detuvo a ocho hombres la noche del 18 de marzo en la zona del antiguo cauce del río Turia. Agentes de paisano escucharon fuertes detonaciones en la zona y observaron a un grupo de hombres, parte de los cuales ocultaban su rostro para evitar ser reconocidos, lanzando diverso y abundante material pirotécnico hacia los ciudadanos que se encontraban por la zona. Varios petardos tipo 'carretillas' llegaron a impactar en varias personas, que tuvieron que huir a la carrera del lugar, provocando uno de ellos quemaduras en la ropa de una mujer.

Los agentes solicitaron refuerzos de indicativos uniformados. Una vez en el lugar, algunos de los ahora detenidos lanzaron varias 'carretillas' al furgón policial y a los policías, resultando uno de los agentes herido en el pómulo y con quemaduras en la espalda, requiriendo asistencia en un centro hospitalario.

Otros tres varones fueron arrestados por la Policía Nacional la tarde del 19 de marzo, tras ser requeridos por la Sala CIMACC 091 para que acudiesen a un hotel de la ciudad, donde al parecer varias personas estarían lanzando material pirotécnico por la ventana.

Una vez en el lugar, los policías averiguaron que los arrestados habrían arrojado por la ventana varios artefactos, así como en el interior del propio hotel, causando una grave alarma social, alterando el orden público y provocando daños materiales en el alojamiento.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FALLAS 2026

Las detenciones, la intervención de material pirotécnico y el levantamiento de propuestas para sanción se ha llevado a cabo en el marco del dispositivo especial de seguridad establecido de cara a la festividad fallera y desarrollado entre el 1 y el 22 de marzo.

En el mismo han participado unidades como Guías Caninos, Subsuelo, Unidades de Intervención Policial (UIP) de Valencia, Zaragoza y Barcelona, Unidad Aérea de la Policía (UAP), el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), Caballería, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (TEDAX), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC) y el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), además de policías de las diferentes Brigadas y Comisarías de Distrito, entre otros.

La Policía Nacional ha contado, asimismo, con la colaboración de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad europeos, concretamente de la Politie neerlandesa, en el marco del proyecto de Comisarías Europeas y a través de la Unidad de Coordinación Internacional mediante patrullas mixtas de la Policía Nacional española con la Policía de Países Bajos.

Esta perspectiva de cooperación internacional, propia de las competencias de la Policía Nacional, supone un paso adelante en la obtención de información de interés y su posterior aprovechamiento operativo por los grupos de investigación de la Comisaría Provincial de Valencia.

En este mismo sentido, en el dispositivo de seguridad dirigido por la Policía Nacional se ha potenciado la coordinación para incardinar a otros operadores de seguridad como la Guardia Civil, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana y la Policía Local de Valencia, así como otras instituciones públicas y privadas, como Bomberos de Valencia o Renfe, entre otras.

La finalidad de este dispositivo ha sido garantizar el desarrollo pacífico de los actos falleros y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, mediante el mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la seguridad ciudadana y el orden público. También prevenir y dar una respuesta adecuada ante la comisión de hechos delictivos, sobre todo los más comunes en estas fechas, como delitos contra el patrimonio o actos vandálicos.