Baldoví critica el "silencio" de Mazón sobre la dana ante el Congreso: "Es un nuevo insulto a las víctimas"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha criticado el "silencio" del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 232 muertos, y ha señalado que el hecho de que haya evitado pronunciarse "es un nuevo insulto a las víctimas" de las riadas.

Así se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Elche (Alicante), donde también ha acusado al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, de estar "sosteniendo a una persona como Mazón", a quien se ha referido como "el personaje más indecente que ha habido en la política valenciana".

Mazón, al inicio de su segunda comparecencia ante esta comisión en la cámara baja, ha afirmado que "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado" y le ha exonerado de responsabilidad, por lo que ha evitado confrontar con los diputados.

Baldoví considera que "Mazón ha contado tantas versiones" durante "todos estos meses" que "ha caído en contradicciones". "Es evidente que, seguramente, sus abogados le habrán dicho que mantenga la boca cerrada porque, en fin, podría volver a contar una nueva mentira que entrara en contradicción", ha aseverado.

En esta línea, el síndic de Compromís en el parlamento autonómico ha incidido en que Mazón, "mientras tenía que ser el 'president' y tomar decisiones" ante la dana, "estaba en un reservado pegándose la gran comida durante horas y horas y horas y horas", cuando "valencianos y valencianas perdían la vida", y ha apuntado que el ahora exjefe del Consell "no ordenó que se enviara una alarma" y estuvo "absolutamente desvinculado de lo que era el destino de su pueblo".