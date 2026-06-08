Baldoví, con ganas de escuchar a Oltra y Rufián en su acto de València: "Los spoilers antes de la película no me gustan"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que tiene "ocupada" su agenda el viernes 19 de junio para asistir al evento que compartirá el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con la futura aspirante a liderar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València y exvicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. Y ha avisado de que opinará del acto después del mismo: "Los spoilers antes de la película normalmente no me gustan".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, preguntado por la cita que tendrá lugar en el Parque de Cabecera de la capital valenciana a partir de las 19 horas del viernes 19 de junio, que se producirá después de que el diputado republicano se abriera a la posibilidad de encabezar una candidatura de la izquierda si eso contribuía a la unidad de este espacio político a la izquierda del PSOE.

Sobre esta cuestión, Joan Baldoví ha afirmado que ese día estará allí "para escuchar, evidentemente, lo que nos cuentan personas con criterio que dicen cosas interesantes, como Rufián y Mónica Oltra".

Cuestionado sobre si pronto habrá un acto entre él y Oltra, como futuros candidatos a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de València, respectivamente, el síndic ha deslizado que supone "que sí". "En fin, claro, tendrá que haberlo", ha sostenido, aunque ha matizado que será "cuando los organismos de Compromís lo acuerden".

En ese momento, ha afirmado, "seguro que haremos acto". "Evidentemente, tendremos que hacer actos juntos, porque ella va a ser la alcaldesa de València y yo aspiro a ser el 'president' de la Generalitat, pues por supuesto que tendremos que hacer actos juntos", ha señalado.

OPINARÁ "DESPUÉS DEL ACTO", NO ANTES

Preguntado por el hecho de que algunos compañeros suyos hayan puesto mala cara ante el evento de Oltra con Rufián por una confluencia que consideran que no es tan necesaria, Baldoví ha replicado que a él siempre le gusta "opinar después de ver el acto". "Los spoilers antes de la película normalmente no me gustan", ha advertido.

Por tanto, ha recalcado que esperará "a ver lo que dicen" el portavoz de ERC en el Congreso y la exvicepresidenta del Consell: "Yo lo dije bien claro. A mí me gustó el Rufián del primer acto en el que decía que, evidentemente, hay que articular mayorías en base a las fuerzas que estamos en los territorios. Eso siempre he dicho que me gustó".

Rufián ha mantenido hasta la fecha otros dos encuentros públicos con dirigentes de izquierda para reflexionar sobre el futuro del espacio. Primero coprotagonizó en febrero un diálogo con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado y en abril fue el turno de compartir escenario con la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. En el caso de los 'morados', han postulado la posibilidad de un tándem electoral entre la exministra de Igualdad y Rufián.

También Oltra compartió acto en abril con Irene Montero, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y Rosangela Silva, la esposa del presidente de Brasil, Lula da Silva, para dialogar sobre políticas feministas y 'lawfare'.