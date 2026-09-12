Baldoví insta a Llorca a sentarse con los docentes: "Quien cree en la educación no maltrata a los profesores"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'síndic' de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a sentarse con los docentes "y resolver de una vez por todas un conflicto que está vivo". "Quien cree en la educación no maltrata a los profesores", ha advertido.

Además, ha afeado al jefe del Consell que "tire balones fuera" e intente culpar al anterior gobierno del Botànic --del PSPV y Compromís-- de los malos resultados del alumnado de la Comunitat cuando el PP lleva más de tres años gobernando con Vox.

"Pérez Llorca busca culpables en todos los sitios menos asumir su propia culpa. Llevan tres años y pico gobernando aquí y para mejorar la educación pública lo que hace falta es más inversión y no echar balones fuera. Son tan responsables como todos de esos malos resultados; busquemos resultados y no culpables", ha instado.

Baldoví ha realizado estas declaraciones a los medios en la manifestación de este sábado en València a favor de la educación pública al ser preguntado por las palabras del 'president', que esta mañana ha censurado la "hipocresía" de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y del síndic de Compromís, Joan Baldoví, "al ponerse al frente de la manifestación de los docentes después de ocho años diciéndoles que no".

"NO ESTÁ A LA ALTURA"

Baldoví ha replicado que si el conflicto con el profesorado estuviera solucionado "esta gente no saldría a la calle y estaría en su casa disfrutando de un sábado". "Se cerró el curso maltratando al profesorado y se inicia con centros que la Conselleria no quiere construir, una policía educativa que quiere controlar a toda la gente que no esté de acuerdo y con un centro donde se da capacidad de seguir trabajando a un profesor que ha hecho terapias de conversión. Es decir, una consellera que no está a la altura, un Consell que no sabe gobernar y un conflicto que no está cerrado", ha resumido.

Para el portavoz parlamentario de la coalición, "lo que ha de hacer el presidente es sentarse con esta gente y resolver de una vez por todas un problema". "Más del 80% del profesorado dijo no a su propuesta de acuerdo. Por lo tanto, hay un conflicto vivo y lo que debería hacer la Conselleria y el president es sentarse con esta gente", ha reiterado.