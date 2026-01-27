Baldoví justifica su rechazo a reunirse con Llorca: "Fotos para aparentar normalidad mientras Mazón esté aquí, ni una"

Archivo - El nuevo president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), saluda al síndic de Compromís, Joan Baldoví (d), toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con su ronda de reuniones con los síndics de los distintos grupos parlamentarios "buscaba una foto, la foto de la normalidad", y a su juicio "no puede haber normalidad mientras Carlos Mazón continúe aquí aforado y no vaya al juzgado de Catarroja" a declarar ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

"Si quiere fotos, aquí, en Les Corts, que es donde reside la soberanía del pueblo valenciano", pero "fotos para aparentar una normalidad mientras Carlos Mazón esté aquí, con Compromís ni una", ha argumentado Baldoví, en declaraciones remitidas a los medios, el día en que Llorca se reúne en el Palau de la Generalitat con el resto de los síndics, en una ronda en la que no participa la coalición al haber puesto como condición previa exigir el acta de diputado autonómico al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Así, Baldoví ha garantizado que Compromís no acudirá a reunirse con el jefe del Consell "mientras le mantenga los privilegios de expresidente, el pisito --de su Oficina en Alicante--, los escoltas, el chófer o el sueldazo". "En definitiva, para que haya normalidad, y ese era el requisito que nosotros pedíamos, es que Pérez Llorca le exigiera a Carlos Mazón que abandonara estas Corts o que lo enviara al grupo de no inscritos", ha insistido.

Dicho esto, ha recalcado que "no ha sido así", ha hecho hincapié en que el 'president' de la Generalitat con esta ronda de reuniones "solo buscaba una foto" y ha replicado: "Si quiere fotos, aquí, en Les Corts, que es donde reside la soberanía del pueblo valenciano". "Si quiere hablar de financiación, si quiere hablar de renovación de los cargos, en definitiva, de lo que quiera, aquí, en Les Corts. Pero fotos para aparentar una normalidad mientras Carlos Mazón esté aquí, con Compromís ni una", ha resumido.