Las bandas de música de València entran en la programación del Palau con un ciclo estable de conciertos

Imagen de la presentación de 'El Palau amb les Bandes', el nuevo ciclo de conciertos de las bandas de música de València que se incorpora a la programación del Palau de la Música de esta ciudad desde la temporada 2026/2027. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las bandas de música de la capital valenciana entran de manera estable en la programación del Palau de la Música de esta ciudad con un ciclo de conciertos que arranca esta temporada 2026/2027 y que se mantendrá de manera continuada. La iniciativa, titulada 'El Palau amb les Bandes' --'El Palau con las Bandas'--, empieza este mes de septiembre y se prolongará hasta julio de 2027 con la actuación de ocho de estas agrupaciones musicales.

El ciclo se ha presentado este lunes en el Palau de la Música durante un acto presidido por la alcaldesa de València, María José Catalá, que ha resaltado el papel y el peso de las bandas de música dentro del "ecosistema musical" valenciano y ha destacado el objetivo de reforzar su presencia.

"Queremos que tengan más visibilidad, más oportunidades, más espacios para encontrarse con la ciudadanía y más retos", ha expuesto, a la vez que ha expresado su agradecimiento a todos los que han hecho posible impulsar un ciclo "que viene para quedarse" coincidiendo con "un año importante para el Palau" de la Música, que está conmemorando su 40 aniversario.

'El Palau amb les Bandes' es una propuesta impulsada por el Ayuntamiento de València junto a la Coordinadora de Sociedades Musicales de la ciudad de València (Cosomuval) en el marco de la estrategia municipal València Music City.

La primera edil ha señalado que el nuevo ciclo "tiene un título muy elocuente" que refleja "todo una declaración de intenciones" para remarcar y dejar constancia de que "el Palau está al lado de una de los sectores más preciados" del ámbito musical valenciano: "las bandas de música". Asimismo, ha indicado que con esta iniciativa se "responde a una solicitud hecha desde hace tiempo" desde estos colectivos.

"Por primera vez, las bandas de nuestra ciudad formarán parte natural de la programación y de la vida del Palau", ha subrayado la alcaldesa, que ha insistido en que este ciclo "no es efímero" sino "estable". Catalá ha detallado que la propuesta comienza con la actuación de ocho bandas en esta primera etapa y ha expuesto que el resto, hasta la treintena aproximadamente que existen en la capital valenciana, irán pasando por este auditorio en sucesivas ediciones.

"Queremos que las bandas tengan su espacio aquí, en el Palau de la Música", ha insistido la responsable municipal. "Así se hace más València, más ciudad", ha considerado, a la vez que ha recordado que ella es "música de banda" y ha valorado su formación y experiencia en una de estas agrupaciones.

PROGRAMA

El ciclo 'El Palau amb les Bandes' comenzará el domingo 20 de septiembre con el concierto, a las 11.30 horas, del Centre de Música i Dansa de Nazaret y seguirá el sábado 26 de septiembre, a las 19.00 horas, con la actuación de la Banda de Música de Campanar. Tras estas entidades, subirá al escenario del Palau de la Música la Agrupación Musical Sant Isidre, el domingo 4 de octubre a las 19.00 horas.

Ya en 2027, el Ateneu Musical del Port ofrecerá un concierto el jueves 22 de abril a las 19.30 horas; el sábado 24 de abril, a las 11.30 horas, la Agrupació Musical San José de Pignatelli; y el domingo 25 de abril, a las 19.00 horas, la Agrupació Musical Santa Cecília del Grao.

El viernes 30 de abril de 2027, a las 19.30 horas, será el turno de la Asociación Cultural Falla Jerónima Galés; y el sábado 24 de julio, a las 19.00 horas, de la CIM Banda de Torrefiel. Con este último concierto se cerrará la primera edición del nuevo ciclo, que tendrá entrada gratuita para todas las actuaciones con localidades limitadas tanto en la sala Iturbi como en la sala Rodrigo.

La ciudad de València cuenta con 31 entidades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV). De estas, 28 forman parte de Cosomuval. Este es un ecosistema que reúne a 40.000 músicos, 60.000 educandos y 240.000 familias socias, a los que se unen 2.000 músicos federados, 400 docentes y 3.000 alumnos.

"Las sociedades musicales son espacios de convivencia, participación y aprendizaje que movilizan al vecindario, a las familias y alas personas asociadas en torno a la música", han resaltado desde el consistorio valenciano. "Son una gran fortaleza de la ciudad", ha añadido María José Catalá.

"Cuando una banda de nuestra ciudad sube a este escenario, no entra solamente una formación musical: entran nuestros barrios, nuestras sociedades musicales, nuestras escuelas, nuestros músicos y una parte fundamental de nuestra identidad cultural", ha remarcado la primera edil. En esta línea, ha considerado que invertir en estos colectivos "no es solamente apoyar la música" sino que supone "invertir en nuestros barrios, en nuestros jóvenes y en nuestro futuro cultural".

El director del Palau de la Música, Vicent Llimerà, ha manifestado el "orgullo" y el "placer" de este recinto al acoger un ciclo para "dar estabilidad y presencia continua a las bandas". "Estamos muy contentos y orgullosos de ternerlas aquí de forma estable", ha dicho, a la vez que ha valorado la oportunidad que se genera para que "las bandas se presenten de la mejor manera posible".

"APUESTA DECIDIDA Y DE FUTURO"

Desde Cosomuval, su presidente, Miguel Hernández, ha indicado que el actual es "un momento importante para las sociedades musicales y para toda la ciudadanía". "Las cosas se están haciendo bien y se van a hacer bien", ha expuesto, al tiempo que ha confiado en que 'El Palau amb les Bandes' "no sea solo un lema vinculado a un aniversario, sino una apuesta decidida y de futuro" y ha animado al público a disfrutar de los conciertos previstos.