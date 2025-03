Barcala avanza que el Ayuntamiento promoverá un reconocimiento al pirotécnico Pedro Luis Sirvent

ALICANTE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha avanzado que el Ayuntamiento promoverá acciones de reconocimiento y agradecimiento al pirotécnico Pedro Luis Sirvent, que murió este jueves tras una explosión en la fábrica de Pirotecnia Sirvent en la partida de Fontcalent.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios este viernes, tras el acto institucional por el 8M. El primer edil ha afirmado que "la ciudad tiene que ser muy agradecida" con el pirotécnico, que "tanta alegría ha dado" con sus 'mascletaes'. Ademas, ha mostrado su apoyo a la familia de Sirvent, alguien a quien Alicante "le va a llorar y mucho".

"Yo no soy imparcial y no puedo ser imparcial por la relación de amistad. No lo estoy pasando bien. Todo eso llegará, como es natural. Todas las personas que dejan una huella en la ciudad de Alicante necesariamente tienen que tener un reconocimiento", ha manifestado.