Barcala califica el acto de clausura del 600 aniversario de la Generalitat Valenciana de "respaldo al independentismo"

Publicado 29/10/2018 17:54:26 CET

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, cree que el acto de clausura por el 600 aniversario del nacimiento de la Generalitat Valenciana que se celebró este domingo en el castillo alicantino de Santa Bárbara, tenía una "estrategia de respaldo al independentismo" que era "clarísima" y que desde el consistorio no estaban "dispuestos a facilitar ni amparar".

Por ello, ha defendido que se colocaran las banderas de Alicante, de la Comunitat Valenciana y de España en un acto "institucional" desarrollado en unas dependencias municipales. Al acto asistieron entre otros el president de las Corts Valencianes, Enric Morera, y el del Parlament catalán, Roger Torrent.

Barcala, en una entrevista concedida a Europa Press, ha tachado de "vergonzoso" que un acto académico se "manipule" para que "termine convirtiéndose en un acto político independentista".

"Para dar amparo no solo al independentismo en la Comunitat Valenciana, sino para que el independentismo valenciano se ponga a las órdenes y al servicio del independentismo catalán, que eso ya es para rematar la jugada", ha dicho.

El alcalde ha sostenido que "eso, no se podía consentir", de modo que "frente a ese abuso y esa manipulación" había "dos opciones": "O por no tener problemas, no te involucras, con lo cual hacen lo que les da la gana; o no lo consientes y plantas cara, con lo que resulta que no pueden hacer lo que les dé la gana".

Y esa segunda opción es "lo que se decidió ayer", ha alegado Luis Barcala sobre su decisión de que se instalaran las tres banderas, y ha mantenido que "en ningún caso" se optó por "dar la espalda" a un acto porque "no te saquen en una foto o por no entrar en una polémica".

Así, ha afirmado: "Estamos en Alicante, esta es mi ciudad, es mi responsabilidad representar a todos los alicantinos y, por tanto, decir lo que la inmensa mayoría de los alicantinos pensamos y creemos". "Y para eso hay que dar la cara. Por tanto, se va al acto uno defiende legítimamente sus ideas y se les exponen incluso a quien piensa lo contrario y lo tienes delante".

Finalmente, ha indicado que en la ciudad se respetan "las leyes" en materia de banderas y por ello, ha dicho no estar "dispuesto bajo ningún concepto" a "transigir con cuestiones que son importantes". "En Alicante están expuestas las banderas que dicen las normas legales y de las que nos sentimos muy orgullosos: la bandera de Alicante, la de la Comunitat Valenciana y la de España, que es el país en el que vivimos, y en determinados actos también la de Europa, porque somos también miembros de la Unión Europea".

"Esas banderas son las que están en todos los actos institucionales que se celebran en las dependencias municipales, incluido el Castillo de Santa Bárbara", y por ello ha manifestado que es "más sencillo" que "a quien le molesten no vaya, que no que sean las banderas las que se tengan que quitar porque molesten a alguien".

Barcala ha asegurado que no concibe que unas banderas "puedan molestar a nadie" y decidió no quitarlas. "El que crea que se ofende que no venga, en las dependencias municipales se cumple la ley y están las banderas puestas", ha zanjado.