Barcala dice que el equipo de gobierno toma "buena nota" de la comisión sobre la gestión de la Policía Local en Alicante

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado este viernes que el equipo de gobierno que dirige está tomando "buena nota" de los trabajos que realiza la comisión sobre la gestión de la Policía Local, que el jueves celebró una nueva sesión.

En estos términos se ha manifestado el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto por los 28 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que se ha celebrado en la rotonda dedicada a las víctimas del terrorismo.

En este contexto, Barcala ha incidido en la intención y objetivo de la comisión de la Policía Local de "analizar y poner encima de la mesa medidas que sirvan para mejorar la situación del cuerpo policial".

También ha aseverado que no va a hacer comentarios sobre la postura de los sindicatos, que han alertado de la falta de agentes y medios en el cuerpo municipal. "Cada uno tiene su opinión y en la comisión se expresa", ha añadido.

El primer edil ha agregado que "seguro que muchas de las aportaciones que se están poniendo encima de la mesa están más que justificadas", al tiempo que ha afirmado que no va a comentar las opiniones "más particulares" porque él no está en la comisión y no las ha escuchado directamente.