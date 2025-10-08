Barcala se enfrenta el viernes al debate del estado de Alicante para defender su gestión entre críticas de la oposición

Archivo - Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ejecutivo municipal del alcalde Luis Barcala (PP) en el Ayuntamiento de Alicante, donde gobierna en minoría, repasará y defenderá durante el debate sobre el estado de la ciudad, previsto para este viernes, su gestión al frente del consistorio y, en particular, durante los dos primeros años de la legislatura actual entre diferentes críticas de los grupos de la oposición sobre vivienda, limpieza, proyectos e inversiones, entre otros temas.

La cita política llega con la incógnita de conocer si el primer edil anunciará alguna medida, algo que sí hizo en el debate del año pasado, donde desveló la puesta en marcha de un cheque bebé, de 300 euros por hijo nacido en 2025 para familias empadronadas en la capital alicantina, y un bono de ayudas al alquiler para jóvenes, dotado con hasta 3.000 euros anuales por solicitud y contrato, con un máximo de 250 euros mensuales.

En este sentido, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), señaló el martes en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local que "siempre es buen momento" para celebrar este debate, que es "importante" para el equipo de gobierno, porque en él pondrá en valor la gestión que ha hecho hasta ahora y la que prevé realizar.

Villar recordó que la "obligación" de la oposición es "fiscalizar" y "criticar" en su "medida" aquello "que sea criticable", así como "aportar ideas", ya que "a veces" también tiene "buenas" propuestas.

Por todo ello, para el vicealcalde, el debate sobre el estado de la ciudad es un "buen momento" para que el equipo de gobierno exponga a los alicantinos "todo lo que se está haciendo" y "espera" para la ciudad y que este, a su vez, pueda conocer cuestiones que la oposición y la ciudadanía quieran trasladar para "mejorar" el municipio.

SERVICIOS SOCIALES

Desde la oposición, el PSPV ha explicado que acudirá al debate del estado de la ciudad con "propuestas concretas para avanzar hacia una Alicante más justa, sostenible y habitable". En esta línea, planteará medidas sobre vivienda, servicios sociales, accesibilidad y emergencia climática, entre otras áreas.

Frente a este escenario, fuentes socialistas defienden que han presentado "decenas de propuestas para solucionar problemas y superar carencias que lastran oportunidades y limitan el progreso" de la ciudad y que incluso han ofrecido al ejecutivo local del PP "pactos en cuestiones de vital importancia", aunque han lamentado que "Barcala solo se pliegue a los postulados de la ultraderecha" de Vox.

Así, el PSPV del Ayuntamiento de Alicante, del que es portavoz Ana Barceló, afeará a Barcala que "apenas haya ejecutado el 40 por ciento de las inversiones prometidas" y "haya cerrado servicios esenciales", en referencia a la clausura del centro de día para mayores de la plaza de América el pasado agosto.

Sobre este asunto, el PP ha defendido recientemente que buscará un nuevo local "accesible y amplio" para el servicio de estancias diurnas y que el edificio de la plaza de América se convertirá en "un nuevo centro comunitario" que "dará cobertura a cientos de personas".

PISOS TURÍSTICOS Y VIVIENDA

Otro eje en el que el PSPV centrará su intervención en el debate del estado de la ciudad es el de los alojamientos turísticos, porque, a su juicio, el ejecutivo 'popular' "no ha sido capaz de controlar la eclosión de pisos turísticos ilegales, al tiempo que no se ha avanzado nada en construcción de vivienda pública".

También apuntará que "la falta de limpieza en la ciudad sigue siendo la gran asignatura pendiente" porque "no cumple las expectativas de la ciudadanía, a pesar de que se ha cuadruplicado el coste del recibo de recogida y tratamiento de desechos".

EXIGENCIAS DE VOX PARA LOS PRESUPUESTOS

Por su parte, Vox centrará su discurso en exigir al equipo de gobierno del PP que cumpla los pactos ya alcanzados porque de ello dependerá que sus ediles apoyen o no los presupuestos municipales de 2026, que ya se están preparando.

Fuentes de la formación que encabeza Carmen Robledillo en el consistorio esperan que antes de que finalice el año salgan adelante los acuerdos incluidos en el pacto para las cuentas de 2025, como la remodelación de la calle San Francisco o la reforma de la comisaría de la Policía Local en Juan XXIII.

Además, desde este grupo municipal destacarán el "potencial" de Alicante como ciudad, aunque lamentarán que eso esté "siendo desperdiciado por años de falta de ambición, de improvisaciones" y "falta de criterio".

En este sentido, recalcarán que "perduran" en el tiempo "problemas" como "falta de limpieza", "de seguridad" y "de inversión en barrios" y que incluso algunos de ellos "se han visto agravados" en la actualidad.

Del mismo modo, Vox insistirá en situar a la familia en el "centro" de las políticas municipales y defenderá la Oficina de Atención a la Maternidad acordada con el PP y que la oposición de izquierdas califica de "antiaborto".

En materia de servicios sociales, también criticará el cierre del centro de día de la plaza de América y, de nuevo, apuntará a las "trabas que impuso" el anterior Consell del Botànic en este ámbito y pedirá al gobierno de Barcala y a la Generalitat que abandonen la "dejadez institucional" para lograr una "solución".

CIUDAD "A LA DERIVA"

Por su parte, Compromís centrará su debate en "la incapacidad de Luis Barcala" para "cumplir con sus propias promesas electorales" y criticará al primer edil por "estar sometido a los caprichos ideológicos de la extrema derecha" y "llevar" a la ciudad "a un plan de ajuste por deficiencias en el presupuesto" con "bajo porcentaje de inversión".

En esta línea, la coalición señalará que este hecho ha supuesto "un abandono de los barrios" y que la ciudad vaya "a la deriva" y sin "modelo", junto con un "descontrol de las contratas", "sobre todo" en la de limpieza.

Y se referirá a que hay "graves problemas de acceso a la vivienda derivados del incremento de los precios, en gran parte por la especulación y número creciente y desproporcionado de apartamentos turísticos" y por "no declarar zonas tensionadas para controlar el precio del alquiler".

"Una de las ideas es que el turismo debe aportar para poder mantener unos servicios mínimos dignos para la ciudadanía alicantina y para quien nos visita. No todo puede recaer en el ciudadano de Alicante que ve aumentar las tasas e impuestos año tras año", recalcan fuentes la coalición que encabeza Rafa Mas.

"ABANDONO"

Finalmente, el portavoz de EU-Podem lamentará el "retroceso" del equipo de gobierno del PP, en el que también incluye a Vox por los pactos alcanzados, y propondrá una "alternativa justa, verde y participativa".

De este modo, resaltará que el ejecutivo local "ha sustituido la participación ciudadana por la propaganda", "ha silenciado a la oposición" y "ha deteriorado gravemente los servicios públicos, la igualdad y el medio ambiente".

En este sentido, criticará "falta de transparencia", la oficina "antiabortista" y la "retirada de ayudas feministas y LGTBI", además de "retrasos en dependencia, cierre de centros y precariedad laboral", en un contexto en el que "el Ayuntamiento impone el tasazo de la basura y externaliza servicios sin control".

Igualmente, según señalan fuentes de la coalición que representa Manolo Copé, afeará a Barcala que "se niegue a declarar Alicante zona tensionada pese a la subida brutal de los alquileres", además de "deficiencias" en transporte público y limpieza, junto con una zona de bajas emisiones (ZBE) que "es papel mojado".

También alertará de que hay "barrios olvidados" como Benalúa, San Gabriel o Tómbola, ya que "siguen sin inversiones mientras se pierden fondos europeos por mala gestión", al tiempo que lamentará el "desprecio" de PP y Vox al valenciano y el "abandono" de "proyectos estratégicos" como el Parque Central o la ampliación la Vía Parque.