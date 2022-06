Barcala exige explicaciones "convincentes" a la propiedad del Hércules CF: "Está en juego la honorabilidad del club"

El Hércules CF defiende que "todo" el dinero del fichaje "ha ido destinado exclusivamente al pago a la Hacienda Pública"

ALICANTE, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha emplazado este lunes al empresario Enrique Ortiz, propietario del Hércules Club de Fútbol, a dar explicaciones "de manera urgente y convincente" sobre la querella presentada por la Fiscalía contra el club por el presunto alzamiento de bienes en el pago del traspaso de un jugador blanquiazul a un equipo de la Liga Santander. "Está en juego la honorabilidad de un Hércules centenario", ha destacado.

Por su parte, el club ha manifestado en un comunicado que "no tiene conocimiento formal de la incoación de ningún procedimiento penal" y ha asegurado que "no ha recibido notificación ni traslado de ninguna actuación". Asimismo, ha defendido que "todo" el dinero derivado de este fichaje "ha ido destinado exclusivamente al pago a la Hacienda Pública, la Seguridad Social y las nóminas de la plantilla y empleados" del equipo.

El primer edil ha resaltado que, "a la pésima situación deportiva del equipo, que ha sumido en una honda preocupación a todo el herculanismo, se une ahora esta querella que mancha el buen nombre del club más representativo de la ciudad y es necesario que la directiva aclare su actuación ante tan grave acusación y explique su proyecto para rescatar al equipo de esta crisis sin precedentes", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

"Las ultimas noticias, relativas a la denuncia de la Fiscalía, hacen ya ineludible que la directiva del Hércules aporte a la afición y a la ciudad las oportunas explicaciones", ha subrayado Barcala, y ha expresado que "ya no está sólo en juego el futuro deportivo de la entidad, está en juego la honorabilidad de un Hércules centenario".

En este sentido, ha declarado que, "si hasta este momento", ha sido "respetuoso" con la directiva de una sociedad privada y ha esperado el proyecto deportivo del club para la próxima temporada, "ahora" debe exigir a esa misma directiva que "dé las oportunas explicaciones y ponga la honorabilidad del club, su historia, el respeto a la afición y al escudo, por encima de cualquier otro interés personal o mercantil".

"RESPETUOSOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY"

"No podemos inmiscuirnos en la gestión de una sociedad anónima deportiva, pero sí exigir a sus dirigentes que sean respetuosos con el cumplimiento de la ley y eviten cualquier comportamiento que atente contra los símbolos y señas de identidad de la ciudad", ha manifestado.

Asimismo, ha exigido a los dirigentes del club que "se comprometan con la masa social y la afición a confeccionar un proyecto deportivo serio para rescatar cuanto antes a la entidad del ostracismo y el oprobio en los que se encuentran actualmente".

La Fiscalía de Alicante ha presentado este lunes una querella contra dirigentes del Hércules Club de Fútbol, su Fundación y una entidad bancaria que ejerce de patrocinadora por alzamiento de bienes por supuestamente trocear dos millones de euros procedentes de un fichaje para evitar el control de Hacienda y no destinar el dinero a saldar parte de la deuda que el club mantiene con la Agencia Tributaria.

Los hechos se remontan a los meses de agosto y septiembre del 2021, cuando se habrían troceado los dos millones procedentes del Fútbol Club Barcelona por el fichaje del jugador conocido como Abde en un total de 34 cheques nominativos a favor del Hércules CF: 33 de ellos por valor unitario de 60.000 euros y el último por 15.770 euros, tal y como ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.

"EXCLUSIVAMENTE A LA HACIENDA PÚBLICA"

El Hércules CF ha emitido un comunicado en su página web en el que se ha mostrado "sorprendido" ante la noticia de la querella presentada por la Fiscalía contra el club, "sin que a los mencionados se les haya entregado querella o citación judicial alguna", y ha aseverado que "no tiene conocimiento formal de la incoación de ningún procedimiento penal", pues, ha afirmado, el club "no ha recibido notificación ni traslado de ninguna actuación, por lo que no puede valorar unas actuaciones de las que es completo desconocedor".

En cuanto al fichaje del jugador Abde, ha remarcado que "todo" el dinero derivado del mismo "ha ido destinado exclusivamente al pago a la Hacienda Pública (habiéndose minorado significativamente la deuda histórica), la Seguridad Social, así como a las nóminas de la plantilla y empleados del club".

El Hércules ha afirmado que estos pagos están "perfectamente documentados" y "se acreditarán dónde y cuándo corresponda", a la vez que ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" a la opinión pública: "El club está únicamente centrado en confeccionar la mejor plantilla para devolver la ilusión a la afición y volver, lo antes posible, al fútbol profesional", ha concluido.