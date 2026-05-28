Barcala expulsa del pleno de Alicante a personas que han interrumpido con gritos de apoyo a la huelga educativa

1091167.1.260.149.20260528155034 Protestas en apoyo a la huelga educativa, durante el pleno de mayo del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha ordenado expulsar a varias personas que estaban entre el público del pleno municipal de mayo --algo de lo que se han encargado agentes de la Policía Local-- después de que estas hayan interrumpido la sesión proclamando con gritos el lema 'Educació pública i de qualitat i en valencià', en apoyo a la huelga indefinida en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que se alarga ya durante tres semanas.

Los hechos han ocurrido este jueves después una pregunta formulada por el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, que se ha interesado en saber "cuál es el plan de actuación municipal para mejorar las infraestructuras educativas", y tras una intervención de la concejala del PP Cristina García.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, y Copé han llevado puesta una camiseta con el lema 'Estimem l'escola pública'. Precisamente, personas expulsadas del público también portaban en sus manos una camiseta con la misma inscripción.

"Desalojen a las personas que están alterando el orden de este pleno", ha manifestado Barcala ante esas protestas, tras lo que ha afirmado mirando a la bancada donde estaban los grupos de la izquierda: "Y los dos concejales, ustedes dos están llamados al orden, por favor".

Anteriormente, Copé ha alertado de que se estaba "impidiendo el acceso" al pleno a "profesorado" que llevaba camisetas con el lema 'En valencià i prou'. "Quiero denunciarlo públicamente, es una vergüenza que no puedan acceder profesores a este salón de plenos para ejercer sus derechos democráticos de participación en este pleno", ha sentenciado.