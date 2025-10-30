Barcala, al Gobierno de Sánchez: "Tiene un Ministerio de Vivienda que nadie sabe para lo que es"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante el pleno ordinario del 30 de octubre de 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha subrayado que el Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, "tiene un Ministerio de Vivienda" que "nadie sabe para lo que es" ni "para lo que sirve" ante la "realidad" de que en la ciudad "no" ha promovido "absolutamente nada" al hacer "cero viviendas sociales" en siete años.

Así lo ha manifestado este jueves el primer edil durante el pleno de octubre del consistorio alicantino, donde ha sostenido que el anterior Consell del Botànic tampoco impulsó inmuebles sociales en sus ocho años al frente de la administración autonómica.

En este sentido, ha defendido el Plan Vive promovido por la Generalitat del 'president' Carlos Mazón y actuaciones como la rehabilitación del barrio de Miguel Hernández, que "se está realizando ahora".

Barcala ha apuntado que "el tema de la vivienda es absolutamente prioritario", pero que "no es una competencia propia municipal", ya que "todo el trabajo que se hace desde el ayuntamiento es un extra para cubrir un vacío que las administraciones responsables no cubren", tras lo que ha criticado al Ejecutivo de Sánchez y al anterior Consell del Botànic.

"Hay que tener muy poca, pero muy muy poca vergüenza, para venir a hablar de vivienda y eludir la responsabilidad de quienes son los responsables de las políticas activas de vivienda, de promover vivienda social", ha apostillado.

Por todo ello, el alcalde de Alicante ha calificado de "despropósito" que se quiera "cuestionar el trabajo del ayuntamiento, uno de los que más vivienda social sostiene y está promoviendo", según ha defendido. "Estoy oyendo cosas que son verdaderas aberraciones y mentiras", ha remarcado.

PATRONATO

Barcala ha aseverado que el Patronato Municipal de Vivienda está promoviendo inmuebles sociales, al hilo de una declaración institucional de Compromís en la que se ha pedido "transformar" este organismo en "una potente Concejalía de Vivienda". La propuesta se ha tumbado con el rechazo de PP, PSPV y Vox, mientras EU-Podem se ha abstenido y solo han votado a favor los dos ediles proponentes.

En esta línea, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha valorado que la iniciativa de la coalición valencianista "no hay por dónde cogerla" y ha recalcado que "ya están preparados los pliegos" tanto de las viviendas intergeneracionales de Catedrático Soler como las de la calle Ceuta. Según ha resaltado, ambas promociones sumarán "más de 140" nuevos inmuebles.

Desde el PSPV, la edil Silvia Castell considera que hacen falta "voluntad política y presupuesto" en "plena crisis de la vivienda" y ha afeado a Barcala que, en este contexto, "baje" el presupuesto del patronato "un 24%" respecto a 2024 hasta el punto de "solo" invertir "600.000 euros de los mas de 350 millones del presupuesto". "No gobierna para solucionar el problema de vivienda que sufren las familias alicantinas", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Vox Juan Utrera ha asegurado que, en el caso de que el equipo de gobierno del PP decida negociar los presupuestos de 2026 con la formación que lidera Carmen Robledillo en el consistorio, una de sus propuestas será el "cierre" del Patronato Municipal de Vivienda "no" para que se integre en una concejalía, sino para trasladar al personal "a otras áreas y reforzarlas".

Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha planteado a través de una enmienda --que no ha prosperado-- al texto de Compromís que el patronato se convierta en una empresa pública municipal, siguiendo los "modelos de Barcelona y Zaragoza". "Queremos un ayuntamiento que sea capaz de construir vivienda, no solo de tramitar expedientes", ha reflexionado.

FONDOS EDIL

Por otro lado, el pleno ha aprobado una declaración institucional de los 'populares' para instar al Ministerio de Hacienda a "revisar su decisión denegatoria y dotar a Alicante" de los fondos europeos de Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para distintas actuaciones. PP, Vox y Compromís han votado a favor, el PSPV en contra y EU-Podem se ha abstenido.

En un comunicado, el equipo de gobierno ha recalcado tras el pleno que en la lista de iniciativas presentadas hay proyectos "valorados en 20 millones de euros, de los que se esperaba obtener 12, al estar distribuida la financiación al 60% de fondos europeos y 40% municipales".

Además, ha apuntado que la administración local "presentó a principios de octubre alegaciones" en las que pedía "mayor transparencia e información sobre los criterios utilizados" para "revertir la decisión gubernamental".

En la declaración institucional, se señala que "los proyectos presentados cumplen con sólidos principios las normas sobre contratación pública y las directrices de contratación institucional" y también con un "control estricto sobre los costes en la presupuestación o en la elaboración de informes".

El concejal de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Antonio Peral, ha incidido en que el ministerio "ha introducido un cambio de criterio sobrevenido en la evaluación de los proyectos, al margen de las alegaciones" presentadas y "de la alta puntuación" otorgada "por encima del límite de elegibilidad de 50 puntos".

"Este cambio de criterio ha supuesto un cambio sustancial de las reglas del juego, lo que ha afectado muy negativamente a los intereses de Alicante. Los criterios de adjudicación arbitrarios y discrecionales y la falta de proporcionalidad en la senda financiera son contrarios a los principios de gestión de las subvenciones recogidas en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones", ha añadido.

Así, el texto presentado por el PP valora que "la decisión del Ministerio de Hacienda pone en peligro el progreso de objetivos locales cruciales, desde regeneración urbana hasta la creación de empleo y los servicios públicos de calidad, a la vez que debilitaría la gobernanza democrática y el principio de la democracia multinivel".

También pone de relieve que el "equipo de gobierno busca convertir Alicante en un lugar donde todos puedan disfrutar de una buena calidad de vida, desplazarse con seguridad, acceder a servicios públicos de calidad e inclusivos y disfrutar de un entorno saludable".

"Medidas como recortar ingresos, restringir el gasto de fondos locales y rechazar iniciativas de endeudamiento hacen que los ayuntamientos dependamos cada vez, y en gran medida, de decisiones discrecionales, lo que impacta significativamente la vida cotidiana de los ciudadanos", ha zanjado.

OTROS ACUERDOS

El pleno también ha dado luz verde a otra declaración institucional "en defensa de unas condiciones fiscales dignas para los trabajadores autónomos" con el respaldo de PP, Vox y Compromís, mientras PSPV y EU-Podem han votado en contra.

Además, otra propuesta ha salido adelante con los apoyos de PP y Vox en señal de "reconocimiento" del Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. Por su parte, el grupo socialista se ha abstenido y han votado en contra Compromís y EU-Podem.

El pleno también ha aprobado una declaración institucional del PSPV por la que se acuerda "instar al equipo de gobierno a elaborar un plan de actuación integral en el barrio de Villafranqueza" y crear "una mesa de seguimiento vecinal". Además de los ediles socialistas, han apoyado la iniciativa Vox, Compromís y EU-Podem, mientras los 'populares' se han abstenido.

De otro lado, PP, PSPV y Vox han dado luz verde a otra declaración de esta última información para que el ejecutivo local "actúe de manera urgente en la plaza del Sol de la Bola de Oro y en el barrio de Carolinas Altas". EU-Podem ha rechazado este punto, en el que se han abstenido los dos ediles de Compromís.