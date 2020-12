Barceló asegura que los casos de coronavirus están bajando "con goteo" pero que no hay presión asistencial inasumible

La consellera dice que en la primera ola hubo más personas que contrajeron el COVID y más hospitalizaciones que en la segunda

CASTELLÓ, 10 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado este jueves que los casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana están bajando 'con goteo', pero ha asegurado que lo más importante es que no hay una presión asistencial que no se pueda asumir, pues la misma "ha bajado tanto en hospitalización como en UCI".

Barceló ha realizado estas declaraciones ante los medios tras mantener una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para analizar la situación sanitaria de la provincia de Castellón al ser preguntada por qué el aplanamiento de la curva es inferior en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha explicado que la Comunitat Valenciana ha mantenido siempre una posición "muy lineal" desde el principio, "sin picos altísimos como en otras comunidades autónomas", y que ha estado muy poco tiempo por encima de la media, "y eso se debe al éxito del control de los brotes".

"Somos la comunidad que más brotes notifica, y es cierto que, sin llegar a los niveles del resto de comunidades en número de casos en esta segunda ola, cuesta bajar, y estamos bajando con goteo, pero lo más importante es que no tenemos una presión asistencial que no se pueda asumir, ya que la misma ha bajado tanto en hospitalización como en UCI, y es una buena noticia", ha añadido.

Barceló ha subrayado que la situación de la segunda ola no es peor que la de la primera, ya que los números arrojan que en la primera hubo un mayor número de personas que contrajeron el COVID, mayor número de personas hospitalizadas y mayor número de personas en las UCI.

"Tampoco es que esto sea para celebrarlo, sino todo lo contrario, tenemos todavía una transmisión alta, una hospitalización alta, pero nada que ver con la primera ola, ni siquiera respecto a los fallecidos, que en la primera ola en las residencias representó el 38 por ciento y en la segunda ola representa el 19 por ciento", ha dicho la consellera, quien ha insistido en que la virulencia de la primera ola "nada tienen que ver con la segunda".

DIFERENCIA DE DATOS

Preguntada por las diferencias entre los datos de fallecidos por coronavirus que ofrece el INE y la Conselleria de Sanidad, Barceló ha recordado que el Ministerio regularizó el número de fallecimientos y que la Comunitat Valenciana, "pese a esa regularización, tiene contabilizadas 23 personas más que han fallecido respecto al dato de Ministerio de Sanidad". "La Conselleria de Sanidad siempre ha contabilizado como fallecidos por COVID las personas que, aunque no tuvieran una prueba PCR, creemos que tienen un vínculo epidemiológico", ha apuntado.

"Creo que el hecho de que contabilicemos 23 fallecidos más que el Ministerio quiere decir que hemos trasladado los datos con transparencia y rigor", ha dicho.

Respecto a si la Comunitat Valenciana está preparada para una tercera ola después de Navidad, la consellera ha indicado que cree que "nadie quiere una tercera ola" y que es importante disfrutar de la Navidad, pero compatibilizandolo con adoptar las medidas. No obstante, ha señalado que la Comunitat estaría preparada "porque los contratos COVID se han prorrogado", aunque ha insistido en que la pregunta no es si la Comunitat está preparada, sino si se quiere una tercera ola.

TEST

Finalmente, preguntada por la venta de test de autodiagnóstico en las farmacias, Barceló ha señalado que es una cuestión que ve con "preocupación" porque "hay una información con pocas explicaciones y esto solo alimenta cierta confusión en la ciudadanía". "Algunas comunidades autónomas han solitado la utilización de test de antígenos en las farmacias, y la Comunitat Valenciana ha mantenido una reunión con los farmacéuticos, pero no hay nada diseñado ni un plan, que, por cierto, debe autorizar el Ministerio".

En cuanto a los test de antígenos en farmacias la consellera ha indicado que no hay ninguna comunidad que cuente con autorización del Ministerio. "Estamos viendo si daríamos este paso o no", ha destacado.

"Hay otros test que estamos escuchando con preocupación, como si nos vendieran la vacuna, y hablamos de test que si no van prescritos por un médico y no hay un control del resultado, no contibuiremos al control de la pandemia", ha manifestado la consellera, la cual ha transmitido "mucha tranquilidad", puesto que -según ha dicho- "hay que clarificar a la ciudadanía de qué test hablamos para que no se confíe y no piense que porque se haga un test va a ir a la cena de Nochebuena o Nochevieja pensando que no va a poder transmitir o nadie le podrá transmitir, porque es un error muy grave, ya que un test no es garantía de nada, es una foto fija".

"Pediría a la ciudadanía que tenga mucho cuidado, que siga las recomendaciones de la autoridad sanitaria y no nos volvamos locos pensando que los test nos van a solucionar la vida, pues no son una vacuna", ha concluido.