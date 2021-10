Barceló niega que la reversión de Torrevieja sea "tortuosa" y se compromete a recuperar todos los departamentos

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha descartado este jueves que la reversión a gestión pública del departamento de Torrevieja (Alicante) sea un "proceso tortuoso" y se ha vuelto a comprometer a recuperar todos los departamentos privatizados por el anterior gobierno del PP.

Así lo ha trasladado en el pleno de Les Corts en respuesta a Vox, que ha augurado que el departamento acabará colapsado, ha denunciado "engaños y presiones" a los trabajadores para que cambien sus contratos y ha ironizado con el "Watergate a la valenciana" de cuando la exconcesionaria (Ribera Salud) denunció un acceso irregular de Conselleria a su sistema informático.

Barceló, por contra, ha recalcado que "los técnicos no han hackeado absolutamente nada" y no se extrajo "ninguna información protegida por la Ley de Protección de Datos". También ha negado que hayan "engañado a ningún trabajador", recordando las sucesivas reuniones con el comité de empresa y con los sindicatos, y ha acusado a la empresa de no facilitar información de los trabajadores y apurar "hasta el último día".

"¿Quién faltó al respeto a los trabajadores?", ha deslizado defendiendo la "transparencia" durante la reversión de Torrevieja, que pasó a la pública el pasado 15 de octubre. Es más, ha criticado que Ribera ha "obstaculizado" el proceso al llevarlo a los tribunales en seis ocasiones cuando era algo establecido en el pliego de condiciones, pero ha destacado que "el TSJCV le ha quitado la razón y se ha puesto del lado de la administración".

La titular de Sanidad Universal ha rechazado las críticas del diputado de Vox David García de "fugas" entre los jefes de servicio y ha asegurado que algunos han cesado porque estaban contratados parcialmente por las dos concesionarias (Vinalopó y Torrevieja). "Han decidido irse con papá o mamá y han elegido el del Vinalopó", ha ilustrado, un departamento que forma parte del grupo Ribera.

En general, ha defendido la reversión porque el de Torrevieja era el departamento de la Comunitat Valenciana "con peores ratios en Atención Primaria, Atención Comunitaria y Pediatría" y ha prometido que continuará con la hoja de ruta de las desprivatizaciones.

"El Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) tiene la convicción de que hay que devolver a la gestión pública todos los departamentos privatizados estos 15 años por el PP", ha aseverado, y ha hecho notar que "sería excesivamente bondadoso pensar que una empresa gestiona un servicio público a cambio de nada".

LISTAS DE ESPERA: "NO PODEMOS ESTAR SATISFECHOS"

Por otro lado, Barceló ha reconocido que no puede "estar satisfecha" con las listas de espera en los hospitales públicos valencianos para intervenciones quirúrgicas, aunque se ha vuelto a comprometer a reducirlas. "No podemos estar satisfechos con los tiempos", ha abundado, pero ha recordado el impacto de la pandemia y ha confiado en ir a una "cierta normalidad".

Así lo ha trasladado en el pleno en respuesta a una pregunta de Ciudadanos sobre las medidas para promover la selección de plazas de difícil cobertura y garantizar la misma calidad asistencial en todos los departamentos, en relación a la situación del Hospital de Alcoi (Alicante).

Barceló ha asegurado que el problema de la cobertura de plazas de anestesistas en hospitales "afecta a todas las especialidades" y no solo en la Comunitat Valenciana, algo que aumenta las listas de espera para intervenciones quirúrgicas. "No derivamos pacientes, derivamos especialistas", ha recalcado, poniendo como ejemplo el caso del Hospital de Alcoi u otros en zonas limítrofes.

Pero Fernando Llopis (Cs) se ha quejado de la situación en este departamento y ha ironizado que "la única medida que han tomado en Alcoi ha sido llevar copias de la edición en catalán del libro de Ximo Puig --'president' de la Generalitat y líder del PSPV-- 'La mirada morellana' para dormir a los pacientes".

Mientras tanto, el diputado 'naranja' ha criticado que "llevan más especialistas" a los departamentos revertidos a gestión pública de Alzira (Valencia) y Torrevieja (Alicante), lo que ve como una cruzada contra la sanidad privada. "De 82 días en 2017, la lista de espera ha pasado a 117 en septiembre, un 43% más en cuatro años", ha denunciado, con picos de "191 días" en el Hospital de Alcoi.

En su réplica, Barceló (PSPV) ha rechazado el "chascarrillo" del representante de Cs y se ha preguntado "de qué ideología" habla, recordando que este partido ostenta la consejería de Sanidad en Castilla y León, donde "ya han anunciado que van a revertir el Hospital de Burgos". "¿Es ideología o es buscar eficiencia en la gestión?", ha cuestionado, criticando la "doble vara de medir" de los 'naranjas'.

Según ha apuntado, el pasado mes de septiembre se llevaron a cabo 1.224 autoconciertos en la Comunitat, lo que eleva la cifra anual desde enero a 13.389, junto a 21.296 pacientes derivados al plan de choque en el acumulado de 2021. "Estamos haciendo todos los esfuerzos: la administración y el personal sanitario", ha remachado.