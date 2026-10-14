Barrachina critica el retraso de las obras en los barrancos: "Sánchez se fuga, como de Paiporta, sin haberlas iniciado"

Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Miguel Barrachina - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha criticado de nuevo el retraso del Gobierno de España para acometer las obras estructurales en los cauces y barrancos que eviten riadas como la del 29 de octubre de 2024, que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 233 víctimas mortales, a la vez que ha cargado otra vez más contra el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez: "Se fuga, como de Paiporta, sin haberlas iniciado".

Así lo ha manifestado, en el pleno de Les Corts este miércoles, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Luis Martínez sobre encauzamientos urbanos. El parlamentario 'popular' ha acusado al Gobierno de "dejación de funciones" por "sumisión ideológica" y de "incompetencia burocrática" y ha reivindicado que las obras antirriadas "no admiten más prórrogas" porque de ellas depende "la seguridad de muchas personas, pero también los agricultores".

Según ha recalcado, el Ejecutivo central tiene "los recursos y la obligación legal" de acometer estas intervenciones, pero ha denunciado que la "respuesta" sea una "omisión de funciones flagrante" y practicar el "prohibicionismo ideológico radical". "Ni limpian ni dejan limpiar ni ejecutan", ha lamentado, al tiempo que ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de "atar de pies y manos" a los ayuntamientos ante esta situación.

Frente a ello y por la "parálisis sectaria del Gobierno de Sánchez", que ha decidido "cruzarse de brazos", ha reivindicado que el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca "responde con hechos".

32 DE LAS 41 ACTUACIONES YA ESTÁN CONCLUIDAS

Por su parte, el conseller Miguel Barrachina ha sacado pecho de que el Ejecutivo autonómico está "actuando de emergencia y acudiendo a los bancos para pedir créditos, que devolveremos los valencianos, y en el caso de los cauces, pidiendo autorización a quien los dirige, que son las confederaciones de Pedro Sánchez".

Además, ha concretado que, de las 41 actuaciones de encauzamiento de barrancos que realiza la Conselleria de Agricultura, 32 de ellas ya están concluidas. La última de ellas ha sido en Beniparrell (Valencia), tras una inversión superior a los 15 millones de euros, en un municipio "gobernado por Compromís", ha señalado el conseller.

Paralelamente, ha resaltado que la Vicepresidencia tercera que dirige Vicente Martínez Mus realiza labores para "acondicionar, limpiar y evitar que las barrancadas vuelvan a hacer el daño que lamentablemente padecimos hace dos años" con la dana.

En este punto, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha cargado contra la exvicepresidenta del Gobierno y exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera por "impedir por motivos paisajísticos" con "la ley contra la huerta" realizar "las obras que salvaban vidas", al tiempo que se ha congratulado de "disolver" el Consell de l'Horta, "ese chiringuito contra la huerta", y ha celebrado que ahora "ya no podrá el ecologismo radical prohibirlas".

Miguel Barrachina también ha hecho hincapié en que, sobre las obras estructurales, desde el Gobierno "acaban ahora de encargar los proyectos, dos años más tarde" de la dana del 29 de octubre de 2024, mientras que el sistema de alerta temprana "no estará implantado hasta dentro de al menos tres o cuatro años".

"Sánchez se va, Sánchez se fuga, como de Paiporta, sin haber iniciado ninguna de las obras. Nosotros, desde la Conselleria de Agricultura, hemos acabado 32 de las 41, ocho están concluyéndose y una está por iniciar", ha contrapuesto el conseller. "Es decir, lo hemos hecho casi todo", ha resumido.

Por último, ha insistido en que, de los 21 embalses públicos de la Comunitat Valenciana, solo uno "tiene implantado el plan de emergencia que salva vidas, tiene sistemas de alerta y ha hecho simulacros", y es el que depende del Consell. Mientras, ha avisado el conseller, "los 20 de Pedro Sánchez --18 de la Confederación del Júcar y dos de la del Segura--, vuelven las lluvias y ninguno lo ha implementado". "Ellos no y nosotros sí", ha zanjado.