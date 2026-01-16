Barrachina elude pronunciarse sobre el borrado de los mensajes del móvil de Cuenca: "No comentamos autos judiciales"

Archivo - El exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados de Catarroja, a 12 de diciembre de 2025, en Catarroja, Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha eludido este viernes pronunciarse sobre el borrado de los mensajes del teléfono móvil que devolvió a la Generalitat José Manuel Cuenca, el ex jefe de gabinete del 'expresident' Carlos Mazón, que ha comparecido de nuevo en el Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana para ver si, con la intervención de un técnico, podían recuperarse los textos que intercambiaron el día de las riadas. "Nosotros sí creemos en la división de poderes y, por tanto, no comentamos los autos judiciales", ha afirmado.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell y preguntado por este hecho, Barrachina se ha limitado a decir que el Consell y el PP respetan "profundísimamente" cualquier actuación judicial y colaboran "siempre en todos los extremos" con la Justicia.

"No entramos nosotros a enjuiciar lo que hacen los propios juzgados, sino estaríamos teniendo un comportamiento como el que ha tenido en ocasiones el Gobierno de España justificando las acciones de su fiscal general condenado por perseguir a la oposición" o "cuestionando las decisiones del Tribunal Supremo como ha sucedido".

Insistido por qué le parece que ese teléfono se haya devuelto borrado a la Generalitat, Barrachina ha dicho que desconoce ese extremo pero ha reiterado que no comenta los autos judiciales.

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana pidió a Cuenca que entregara, tal y como se había ofrecido a hacer el ex alto cargo en el careo con la exconsellera Salomé Pradas, la tarjeta SIM de su teléfono para insertarla en el terminal que devolvió en su día y acceder a los mensajes del 29 de octubre de 2024.

La magistrada adoptó la decisión después de que el testigo expresara en el careo su conformidad para aportar la tarjeta SIM del terminal que actualmente utiliza para introducirla en el móvil que en su día devolvió a la Generalitat y comprobar si era posible acceder a esos mensajes.

En esta jornada se ha llevado a cabo esa comprobación, con tres técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) que no han logrado recuperar los mensajes, según ha podido saber Europa Press. Cuenca ha puntualizado a los periodistas que "no" borró "nada" sino que "se perdió información en un cambio de portabilidad".

Un informe reciente de la DGTIC reveló que el terminal devuelto por Cuenca a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, un Iphone 14 Pro Max 256GB Space Black, había sido reseteado antes de su entrega a la DGTIC, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él estaban borrados.

La jueza quería acceder a los mensajes de WhatsApp intercambiados el 29 de octubre de 2024 entre Cuenca y el 'expresident' de la Generalitat. El ex jefe de gabinete negó haber dado algún tipo de instrucción Pradas de parte del 'expresident' y aseguró que los WhatsApp que la investigada había aportado a la causa estaban "descontextualizados".