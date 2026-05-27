Barrachina ensalza ante la Reina Doña Sofía la "encomiable" labor del Banco de Alimentos

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, junto a la Reina Doña Sofía - DIPUTACIÓN CASTELLÓN

CASTELLÓ, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Castellón ha asistido este miércoles, junto a la Reina Doña Sofía, a la visita institucional a las instalaciones del Banco de Alimentos de Castellón, "una oportunidad para poner en primer plano el trabajo de quienes sostienen diariamente la actividad del Banco de Alimentos", desde los equipos responsables de la organización hasta el voluntariado y las entidades colaboradoras.

La dirigente provincial ha mostrado el compromiso de la Diputación con el bienestar de los castellonenses y ha ensalzado la gran labor social que realiza el Banco de Alimentos para "garantizar las necesidades básicas a las personas más desfavorecidas de la provincia".

El compromiso de la institución provincial con la entidad se refleja en la renovación del convenio de colaboración y que asciende a 65.000 euros. "En la Diputación de Castellón priorizamos a las personas en nuestras políticas para que ningún ciudadano se quede atrás, asegurando así un progreso real y equitativo de la sociedad", ha resaltado la dirigente provincial.

Así pues, el objetivo del convenio que ha firmado la Diputación de Castellón con la Asociación Banco de Alimentos es financiar el proyecto 'Atención social a personas en situación de vulnerabilidad y promoción de los valores de solidaridad y consumo racional de la comida'.

El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad de la provincia de Castellón a través de la atención social profesional, y dentro de los objetivos específicos se encuentran mejorar la atención de las personas en situación de vulnerabilidad a través de la inmediatez en la atención que ofrece el Banco de Alimentos; recibir, gestionar y repartir productos básicos de alimentación entre entidades benéficas; combatir el desperdicio alimentario y promocionar la labor del voluntariado, entre otros, tal como ha señalado la corporación provincial en un comunicado.

"La voluntad de la Diputación de Castellón de colaborar con la asociación Banco de Alimentos es constante y vamos a seguir trabajando para paliar la situación de muchas familias de nuestra tierra que viven momentos de precariedad social y económica", ha señalado la dirigente provincial, quien ha hecho hincapié en la "incansable labor" del Banco de Alimentos y ha asegurado que "se ha convertido en un pilar crucial para muchas familias".