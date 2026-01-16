Barrachina exige a Morant que pida "perdón" por decir que eligiría la costa para vivir junto a desaladoras

Archivo - Miguel Barrachina en imagen de archivo - PP - Archivo

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido este viernes a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que pida "perdón" por las declaraciones realizadas este jueves en las que afirmó que "si tuviera que elegir un lugar para vivir en el futuro, elegiría la costa y allá donde se estuvieran construyendo desaladoras, porque no se puede garantizar el agua de ninguna otra manera".

"He tenido que leer dos veces las desafortunadas declaraciones de Diana Morant para creerme que alguien que dice eso ha llegado a ser ministro", ha reprochado Barrachina, para quien esta manifestación supone una "apología del abandono del mundo rural" y un "canto a la despoblación".

A su juicio, es "una ocurrencia para una presunta ministra de Ciencia muy propia de Diana Morant" y por la que la líder del PSPV debería perdir "disculpas a todos los alcaldes, incluidos los suyos, desde los municipios más pequeños hasta las pedanías más recónditas que felizmente prestan a sus ciudadanos el mejor servicio del mundo".

El portavoz del Consell ha señalado que confía en que, en lo que queda de día, Morant "pida perdón a tantos alcaldes que trabajan en el mundo rural y se desviven porque sus vecinos tengan los mejores servicios". "Deja en pésimo lugar todos los esfuerzos que hacemos por mantener el equilibrio entre el mundo rural y las grandes urbes", ha sostenido, al tiempo que ha considerado que es una "demonización del campo, del mundo rural y de los municipios" que espera que "sea corregida hoy mismo".

TRASVASES

Barrachina ha cargado también contra el Gobierno que dirige Pedro Sánchez que "no cree en los trasvases en España por motivos ideológicos, pero los financia con nuestro dinero en Marruecos" cuado son infraestructuras "indispensables".

"Hay docenas de trasvases en España y solo uno que, por motivos políticos, Pedro Sánchez cuestiona: el Tajo Segura, porque prefieren una Portugal inundada antes que Alicante, Murcia y Almería regados", ha reprochado y ha lamentado que los 100 hectómetros cúbicos "que van a hurtar del agua a los valencianos, andaluces y murcianos no los necesita Portugal, que en lugar de 100 hectómetros recibe más de 6.000 hectómetros anuales del Tajo, cuando lo pactado en el tratado de Albufeira es mucho menos de la mitad".

En esta línea, ha sostenido que "la ideología de Diana Morant y de Pedro Sánchez se aplica de manera implacable contra agricultores, regantes, pescadores". "El gobierno de Pedro Sánchez es obsequioso, generoso, con cualquier gobierno extranjero para enviarle nuestro agua o con Marruecos para financiar las infraestructuras hidráulicas, e implacable con todo el sector primario, con los pescadores y con los agricultores", ha insistido.